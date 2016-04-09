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۲۱ فروردین ۱۳۹۵، ۱۳:۲۵

رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی نهاوند:

جلسات عمومی ادارات شهرستان نهاوند با معرفی کتاب همراه می‌شود

جلسات عمومی ادارات شهرستان نهاوند با معرفی کتاب همراه می‌شود

​نهاوند- رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی نهاوند با بیان اینکه امسال، سال مطالعه از سوی نهاد کتابخانه‌ها است، گفت: جلسات عمومی دستگاه‌های اجرایی شهرستان نهاوند با معرفی کتاب همراه می‌شود.

میلاد امینیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام خبر معرفی کتاب در جلسات عمومی دستگاه‌های اجرایی شهرستان نهاوند، گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده و نگاه ویژه فرماندار و رئیس انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان نهاوند به امر ترویج فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی، مقررشده در سال جاری جلسات عمومی دستگاه‌های اجرایی شهرستان با معرفی یک کتاب در مدت‌زمان ۵ دقیقه همراه باشد.

وی هدف از اجرای این کار را معرفی و الگوسازی کتاب‌خوانی عنوان کرد و گفت: در آغازین روزهای سال تاکنون در دوجلسه ابتدایی شهرستان دو کتاب معرفی‌شده که امیدواریم در راستای افزایش و ارتقای سطح مطالعه کشور اقدامی مؤثر باشد.

میلاد امینیان که خود مجری و ارائه‌دهنده کتاب‌ها در جلسات خواهد بود از معرفی اولین کتاب در هفته سوم فروردین‌ماه خبر داد و بیان کرد: در اولین جلسه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان نهاوند کتاب «مبانی و مهارت‌های برنامه‌ریزی» نوشته احمدرضا اخوت به‌عنوان اولین کتاب در اولین جلسه شهرستان در مدت‌زمان ۵ دقیقه به حضار معرفی شد که با استقبال اعضا از این طرح همراه بود.

وی گفت: ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در میان روسا و کارمندان دستگاه‌های اجرایی شهرستان از اولویت‌های اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان نهاوند در سال ۹۵ خواهد بود.

کد مطلب 3593891

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