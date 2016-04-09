میلاد امینیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام خبر معرفی کتاب در جلسات عمومی دستگاههای اجرایی شهرستان نهاوند، گفت: با پیگیریهای انجامشده و نگاه ویژه فرماندار و رئیس انجمن کتابخانههای عمومی شهرستان نهاوند به امر ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی، مقررشده در سال جاری جلسات عمومی دستگاههای اجرایی شهرستان با معرفی یک کتاب در مدتزمان ۵ دقیقه همراه باشد.
وی هدف از اجرای این کار را معرفی و الگوسازی کتابخوانی عنوان کرد و گفت: در آغازین روزهای سال تاکنون در دوجلسه ابتدایی شهرستان دو کتاب معرفیشده که امیدواریم در راستای افزایش و ارتقای سطح مطالعه کشور اقدامی مؤثر باشد.
میلاد امینیان که خود مجری و ارائهدهنده کتابها در جلسات خواهد بود از معرفی اولین کتاب در هفته سوم فروردینماه خبر داد و بیان کرد: در اولین جلسه کمیته برنامهریزی شهرستان نهاوند کتاب «مبانی و مهارتهای برنامهریزی» نوشته احمدرضا اخوت بهعنوان اولین کتاب در اولین جلسه شهرستان در مدتزمان ۵ دقیقه به حضار معرفی شد که با استقبال اعضا از این طرح همراه بود.
وی گفت: ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در میان روسا و کارمندان دستگاههای اجرایی شهرستان از اولویتهای اداره کتابخانههای عمومی شهرستان نهاوند در سال ۹۵ خواهد بود.
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