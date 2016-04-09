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۲۱ فروردین ۱۳۹۵، ۱۳:۰۵

۵ شهید و ۴ زخمی؛ حاصل جدیدترین جنایت سعودیها در «تعز» یمن

۵ شهید و ۴ زخمی؛ حاصل جدیدترین جنایت سعودیها در «تعز» یمن

جنگنده های رژیم سعودی در جدیدترین جنایت خود در استان «تعز» یمن ۵ غیرنظامی این کشور از جمله ۴ زن و یک کودک را به شهادت رساندند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، جنگنده های رژیم سعودی همچنان به ارتکاب جنایت های وحشیانه خود علیه شهروندان یمنی ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، در یکی از آخرین این جنایت ها جنگنده های سعودی منطقه «الضباب» واقع در استان تعز را به شدت بمباران کردند.

به دنبال این حملات ۵ شهروند یمنی شهید و ۴ تَن دیگر به شدت زخمی شدند.

منابع بیمارستانی اعلام کردند که ۴ زن و یک کودک قربانیان حمله وحشیانه سعودیها به تعز را تشکیل می دهند.

این در حالی است که چندی پیش وزارت بهداشت یمن با صدور بیانیه ای اعلام کرد که حملات یک سال گذشته سعودیها به یمن بیش از ۷ هزار شهید برجای گذاشته است.

کد مطلب 3593896

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