برگزاری فستیوال قرآن در مسکو

به گزارش خبرگزاری مهر، مسجد جامع مسکو میزبان جشنواره بین المللی قرآن بود. طبق ارزیابی­های مسئولین برگزاری این جشنواره، پنج هزار نفر از این برنامه بازدید به عمل آوردند، این در حالی است که انتظار حضور ۱۰ هزار نفر می­رفت.

جشنواره قرآن کریم در مسجد جامع مسکو برگزار شد و حدود پنج هزار نفر از مسلمانان و غیر مسلمانان از آن دیدار کردند.

در این برنامه چندین سخنرانی درباره تفسیر قرآن، کنفرانس دانشجویی با حضور کارشناسان کمیسیون جهانی علوم قرآنی، کارگاه­های خطاطی، رونمایی از ترجمه مفهومی قرآن نگاشته ش.علاءالدینوف، «دنیای اسلام در فضای اجتماعی – فرهنگی مسکو» نوشته فرید اسداللین و «جهانبینی اسلام» تالیف مشترک س. مورات و او. چیتیکا سازماندهی شده بود.

علاوه بر این، تور داخلی برای معرفی مسجد، نمایشگاه خطاطی قرآنی و شمایل و همچنین نمایشگاه کتاب «قرآن الهام بخش» نیز در چارچوب جشنواره برگزار شد.

برنامه نمایشگاه از مسابقه تلاوت قرآن در رده سنی کودکان آغاز شده و با تلاوت آیات کلام الله مجید توسط قاریان حرفه­ای به پایان رسید. برخلاف سال­های گذشته امسال دختران نیز در مسابقه شرکت داشتند.

عبدالولی کودک پنج ساله برنده مسابقات کودکان شد که به گفته امامان و داوران او ۲۰ جزء از قرآن را به خوبی می­داند.

طبق برآوردهای صورت گرفته، نزدیک به۷۰ درصد بازدید کنندگان این جشنواره اهالی مسکو و ۳۰ درصد از سایر شهرها بودند که موضوع قابل توجه، حضور غیرمسلمانان در این برنامه بود. در حدود ۶۰۰ نفر در گروه­های ۵۰-۴۰ نفری برای بازدید از مسجد آمده بودند.

لازم به ذکر است که این برنامه با عنوان روز درهای باز برگزار شد که در آن جشنواره قرآن هم برگزار شد.

رایزنی فرهنگی نیز با عرضه محصولات فرهنگی و هنری قرآنی در این جشنواره مشارکت داشت و بخش ایران مورد استقبال گسترده بازدید کنندگان قرار گرفت.