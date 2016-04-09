به گزارش خبرنگار مهر، دبیر اجرایی کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس صبح شنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر اظهار داشت: این کنفرانس اول اردیبهشت‌ماه در دانشگاه خلیج فارس بوشهر و با رویکرد انرژی و محیط زیست برگزار خواهد شد.

احمد جامه خورشید از ارائه دستاوردهای جدید علمی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی به عنوان هدف مهم این کنفرانس یاد کرد و ادامه داد: تبادل تجربیات میان متخصصین و پژوهشگران از دیگر اهداف برگزاری کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس است.

این عضو هیئت‌علمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر با اشاره به دریافت ۱۱۰ مقاله توسط دبیرخانه این جشواره، بیان کرد: ۱۲ نفر مقاله خود را در این کنفرانس ارائه خواهند کرد و پوستر مابقی مقالات نیز منتشر خواهد شد.

وی اضافه کرد: تأثیر صنایع بر محیط زیست، حفظ محیط زیست و مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار مهمترین موضوعات در حوزه محیط زیست کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس است.

جامه‌خورشید از تولید و انتقال و ذخیره انرژی، بهینه سازی مصرف انرژی و مدیریت انرژی و توسعه پایدار به عنوان موضوعات مهم بخش انرژی یاد کرد و افزود: میزگرد تخصصی با عنوان مدیریت یکپارچه انرژی و محیط زیست نیز در این کنفرانس برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به حضور دبیر ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این کنفرانس، خاطرنشان کرد: صاحب‌نظران و فعالان صنعتی حوزه انرژی و محیط زیست نیز در این برنامه حضور دارند.