كشتي كرج نياز به سالن برگزاري بزرگ تر دارد

خلج در گفت وگو با خبرنگار ورزشي "مهر" ضمن بيان مطلب فوق افزود: برگزاري مسابقات اخير انتخابي مرحله اول تيم ملي كشتي آزاد ومرحله نهايي اين رقابت ها باحضور كليه قهرمانان جهان والمپيك در فاصله 20 روز براي شهرستان كرج بسيار سنگين وپر اهميت بود به طوري كه برگزاري اينچنين مسابقاتي هيچ گونه سابقه قبلي در اين شهرستان نداشت.

وي ادامه داد : يكي از اهداف برگزاري مسابقات در اين شهرستان اين بود كه پس از افت شديدي كه كرج در ورزش كشتي داشت بتواند بار ديگر انگيزه وهيجان را به جوانان كرجي بازگرداند واين فرصت رابراي آنها ايجاد كرد تا بار ديگر به سوي اين ورزش پهلواني آمده ومانند سابق توانمندي هاي خود را بيش از پيش جلوه دهند .از سوي ديگر به نمايش گذاشتن توانمندي هاي بالاي اين شهرستان با كمترين امكانات مد نظر بود.

خلج تصريح كرد: پس از برگزاري اين مسابقات مسئولان مربوطه پي بردند كه كرج توانمندي برگزاري مسابقات مهم داخلي وخارجي به بهترين نحوممكن را دارد واكنون زمان آن فرا رسيده كه در اين راستا اين كلانشهر را بيش از پيش ياري كنند.

قهرمان جهان وپيشكسوت كشتي كشوراظهارداشت : آنچه كشتي كرج را رنج مي دهد نبود امكانات ازجمله سالن كشتي است كه حتي ديده مي شود برخي از سالن هاي اين رشته ورزشي تا اندازه اي قديمي شده اند كه خطر ريزش آنها هرلحظه كشتي گيران حاضر را تهديد مي كند.

مسئول هيات كشتي كرج در پايان خاطر نشان كرد : از مسئولان مربوطه مي خواهيم با توجه به توانمندي هاي كرج در اين رشته ورزشي احداث چند سالن كشتي ويك سالن برگزاري مسابقات حداقل شش هزار نفري را در اين شهرستان در برنامه ها وطرح هاي عمراني خود بگنجانند.