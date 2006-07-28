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۶ مرداد ۱۳۸۵، ۲۰:۰۰

سرمربي تيم فوتسال بازرگاني آذربايجان شرقي درگفتگو با مهر:

با اين داوري ها به جايي نخواهيم رسيد / سقوط نخواهيم كرد

با اين داوري ها به جايي نخواهيم رسيد / سقوط نخواهيم كرد

با اين داوري هاي متزلزل به هيچ عنوان در فوتسال به نتايج مطلوب دست نخواهيم يافت چرا كه داوران ما سليقه اي عمل مي كنند.

سهرابي سرمربي تيم فوتسال بازرگاني آذربايجان شرقي درگفتگو باخبرنگار مهر در تبريز با اشاره به چهارمين امتيازكسب شده تيمش اظهار داشت : در اين ديدارقرباني اشتباهات داوري شديم و ازجايي ضربه خورديم كه فكرش را نمي كرديم.

وي افزود: داوري در اين ديدار تاحدي نامتعادل بود كه در دو دقيقه متوالي دو پنالتي به ضرر تيم ما گرفته شد و اعتراضات ما راه به جايي نبرد .

سرمربي سازمان بازرگاني آذربايجان ازعلم وادب به عنوان يك تيم مقتدرنام برد و گفت : شاگردان حسين شمس همواره بازيهاي منطقي را از خود ارايه مي كنند و دراين ديدار نيزبه همين شكل توانستند يك امتياز را از تبريز كسب كنند.

گفتني است ديدار تيم هاي فوتسال علم و ادب خراسان و سازمان بازرگاني آذربايجان شرقي با نتيجه تساوي دو بر دو در تبريز به پايان رسيد.

کد مطلب 359405

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