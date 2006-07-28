با اين داوري ها به جايي نخواهيم رسيد / سقوط نخواهيم كرد

سهرابي سرمربي تيم فوتسال بازرگاني آذربايجان شرقي درگفتگو باخبرنگار مهر در تبريز با اشاره به چهارمين امتيازكسب شده تيمش اظهار داشت : در اين ديدارقرباني اشتباهات داوري شديم و ازجايي ضربه خورديم كه فكرش را نمي كرديم.

وي افزود: داوري در اين ديدار تاحدي نامتعادل بود كه در دو دقيقه متوالي دو پنالتي به ضرر تيم ما گرفته شد و اعتراضات ما راه به جايي نبرد .

سرمربي سازمان بازرگاني آذربايجان ازعلم وادب به عنوان يك تيم مقتدرنام برد و گفت : شاگردان حسين شمس همواره بازيهاي منطقي را از خود ارايه مي كنند و دراين ديدار نيزبه همين شكل توانستند يك امتياز را از تبريز كسب كنند.

گفتني است ديدار تيم هاي فوتسال علم و ادب خراسان و سازمان بازرگاني آذربايجان شرقي با نتيجه تساوي دو بر دو در تبريز به پايان رسيد.