به گزارش خبرنگار مهر، «بیژن زنگنه» و «دارمندرا پرادهان» وزیران نفت و منابع طبیعی ایران و هند ظهر امروز سند همکاری در چهار محور توسعه میدان گازی فرزاد بی، همکاری‌های پالایشگاهی، صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی امضا کردند.

بیژن زنگنه وزیر نفت در حاشیه امضای این سند همکاری با طرف هندی، گفت: سطح کنونی خرید نفت هند از ایران را حدود ٣٥٠ هزار بشکه در روز رسیده که پیش بینی می‌شود این رقم با لغو تحریم‌ها افزایش یابد.

این عضو کابینه دولت، مهمترین بخش مذاکرات امروز در بخش سرمایه گذاری را توسعه میدان گازی فرزاد بی اعلام کرد و افزود: قرار است دو طرف ایرانی و هندی بر سر زمان بندی اجرای پروژه به توافق برسند که کاری دشوار و زمانبر است.

این مقام مسئول اشاره به اینکه بخش انرژی در توسعه روابط دو کشور می تواند پیشتاز و تعیین کننده باشد، اظهار داشت: شرکت‌های هندی تمایل زیادی برای حضور در پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی ایران دارند.

وزیر نفت افزود: به گفته وزیر نفت هند، هندی‌ها قرار است از گاز این میدان برای مصارف خود و یا عرضه به بازارهای جهانی استفاده کنند.

زنگنه همچنین از آمادگی هند برای سرمایه گذاری ٢٠ میلیارد دلاری در چابهار خبر داد و یادآور شد: روابط ایران و هند در حوزه انرژی ایران دیگر محدود به واردات نفت خام نیست.

«دارمندرا پرادهان» وزیر نفت و مناطع طبیعی هند هم با اعلام اینکه هند برای کمک به توسعه بندر چابهار آماده است و من فردا به منطقه آزاد چابهار سفر می کنم، گفت: روابط ایران و هند در حوزه انرژی در چند زمینه راهبردی گوناگون در جریان است و دیگر تنها به واردات نفت محدود نمی شود.

پرادهان همچنین با اشاره به تلاش هند برای حل چالش های مربوط به پرداخت بدهی‌های نفتی این کشور به ایران اعلام کرد: پول های ایران در بانک‌های هند محفوظ است و به زودی با گشایش کانال‌های بانکی به ایران پرداخت می شود.

این مقام دولت هند تاکید کرد: صبح امروز مذاکرات بسیار پرثمری با مسئولان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران داشتم و با نهایی شدن مذاکرات به زودی بدهی‌های نفتی ایران پرداخت می‌شود.