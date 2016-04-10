دختر جمشید ارجمند از وضعیت پدر گفت/ ادامه درمان در منزل

لیلا ارجمند دختر جمشید ارجمند منتقد پیشکسوت درباره انتقال پدرش از بیمارستان به منزل به خبرنگار مهر گفت: پدرم به دلیل مشکلات قلبی دو شب در بیمارستان بستری بود اما پزشک متخصص ایشان گفت که در شرایط فعلی کاری از دست مان برنمی آید به همین خاطر ترجیح دادیم پدر را به منزل بیاوریم.

وی افزود: از هوشنگ گلمکانی که دوست دیرینه پدر من است بسیار تشکر می کنم که اطلاع رسانی کردند و مردم را در جریان حال پدر گذاشتند. من به ایشان بسیار ارادت دارم و بابت محبتی که داشتند از ایشان قدردانی می کنم. البته باید به این نکته اشاره کنم که دلیل انتقال پدر به منزل مشکل مالی نبوده است.

لیلا ارجمند در پایان گفت: متاسفانه در برخی از بیمارانی که دچار عارضه قلبی می شوند مشکلات مغزی هم پدیدار می شود و ترکیب این دو مساله درمان را برای پزشکان مشکل می کند. بعد از اینکه پزشک متخصصپدرم گفت فعلا روند درمانی خاصی نمی توانیم انجام دهیم پدر را به منزل آوردیم و بعد از تزریق سرم های پی در پی در حال حاضر توانستیم با تغذیه سالم پدر را در شرایط بهتری مراقبت کنیم.