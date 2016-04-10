خبرگزاری مهر، گروه استان ها-محمدرضا حیدری: مرحله دوم دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حالی دهم اردیبهشتماه برگزار میشود که مردم شهرستان دماوند خود را مهیای خلق یک حماسه دیگر میکنند.
حوزه انتخابیه دماوند و فیروزکوه، یکی از شش حوزه انتخابیه استان تهران در انتخابات مجلس شورای اسلامی است که هیچکدام از نامزدهای این حوزه نتوانستند آرای لازم را برای ورود مستقیم به بهارستان به دست آورند.
حوزه انتخابیه دماوند و فیروزکوه دارای یک کرسی در مجلس شورای اسلامی است که از میان سید احمد رسولی نژاد و قاسم میرزایی نیکو، یک نفر نماینده این حوزه انتخابیه خواهد شد.
مشارکت ۷۰ درصدی در دور اول انتخابات مجلس شورای اسلامی
مردم دماوند در حالی هفتم اسفندماه پای صندوقها رأی حاضر شدند که مشارکت ۷۰ درصدی مردم این حوزه انتخابیه، برگ زرین دیگری را در تاریخ پرافتخار این منطقه به ثبت رساند.
دماوندیها خود را آماده میکنند تا بار دیگر در اردیبهشتماه حماسهآفرینی کرده و با مشارکت بالای خود در انتخابات، پایههای نظام اسلامی را مستحکمتر از گذشته کنند.
مردم شهرستان دماوند در آستانه برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی دغدغهها و انتظاراتی دارند و از نماینده منتخب خود در مجلس شورای اسلامی میخواهند که این مطالبات را با جدیت پیگیری کند.
توسعه زیرساختهای حملونقل، حل مشکل اشتغال و جذب سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی، استفاده از ظرفیتها و پتانسیلهای گردشگری، ارتقای زیرساختهای فرهنگی، ورزشی، بهداشتی و درمانی و حراست از محیط زیست بکر این شهرستان ازجمله دغدغههای موجود در این منطقه است.
ایجاد اشتغال انتظار بسیاری از جوانان و خانوادههای دماوندی است
محمد بوربور یکی از شهروندان شهرستان دماوند در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمادگی مردم دماوند برای حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مردم شهرستان دماوند در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز حضور حماسی خواهند داشت.
وی با اشاره به برکات حضور پرشور مردم در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی افزود: حضور مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی علاوه بر استحکام بخشیدن به مبانی نظام اسلامی، موجب یأس دشمن و خنثیسازی توطئههای استکبار خواهد شد.
بوربور ادامه داد: نماینده منتخب مردم دماوند باید قدر آرای مردم را دانسته و از همه توان و ظرفیت ممکن برای خدمترسانی به مردم این خطه که پاسدار ارزشها و اصول انقلاب اسلامی هستند، استفاده کند.
وی بیکاری را یکی از معضلات موجود در این منطقه دانست و تأکید کرد: یکی از مهمترین دغدغههای بسیاری از خانوادههای دماوند، بیکاری جوانان است و باید برنامهریزی لازم برای اشتغال جوانان دنبال شود.
توجه به ظرفیتهای اقتصادی دماوند رسالت نماینده منتخب است
محمد کرمانی نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر، جذب سرمایهگذاران و گسترش تولید داخلی را راهکاری مهم برای ایجاد اشتغال در دماوند دانست و اظهار داشت: امروز شهرستان دماوند از پتانسیل و ظرفیت بسیار بالایی در زمینههای اقتصادی و تولیدی برخوردار است.
وی افزود: قطعاً زمینهسازی برای حضور سرمایهگذاران و فعالان بخشهای مختلف تولیدی و اقتصادی و بالفعل کردن قابلیتها و ظرفیتهای موجود در شهرستان دماوند علاوه بر توسعه و پیشرفت منطقه، در اشتغالزایی برای نیروی کار این شهرستان مؤثر خواهد بود.
وی رسالت نماینده منتخب دماوند را برای توجه به ظرفیتهای اقتصادی منطقه خطیر دانست و ادامه داد: بدین ترتیب یکی از رسالتهای مهم نماینده منتخب مردم دماوند در مجلس شورای اسلامی، توجه به ظرفیتهای اقتصادی این منطقه است.
توسعه گردشگری نیاز امروز شهرستان دماوند است
عبدالله عبداللهی نیز توسعه گردشگری و ایجاد زیرساختهای جذب توریست در دماوند را رسالت خطیری دانست و اظهار داشت: دماوند یکی از محیط های کمنظیر گردشگری است که با دارا بودن جاذبههای طبیعی و تاریخی میتواند موردتوجه علاقهمندان به حوزه گردشگری قرار بگیرد.
وی گسترش گردشگری را رفع کننده بسیاری از دغدغههای اقتصادی منطقه دانست و افزود: اگر زیرساختهای حوزه گردشگری در شهرستان دماوند فراهم و زمینه حضور مسافران و گردشگران داخلی در این منطقه محقق گردد، بسیاری از مشکلات اقتصادی این منطقه حل خواهد شد.
عبداللهی با اشاره به برکات و دستاوردهای توجه به صنعت توریسم در شهرستان دماوند ادامه داد: گسترش صنعت توریسم در شهرستان دماوند علاوه بر اشتغالزایی و توسعه منطقه، زمینه معرفی فرهنگ و آدابورسوم مردم دماوند را فراهم میسازد.
به هر ترتیب مردم شهرستان دماوند خود را مهیای خلق حماسهای ماندگار در مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی کردهاند و امید دارند که نماینده منتخب این حوزه، تمام توان و ظرفیت خود را برای حل مشکلات و دغدغههای آنان به کار گرفته شود.
