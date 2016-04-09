پایگاه اورژانس قهستان کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس مجمع خیرین سلامت در خراسان جنوبی عصر شنبه در مراسم کلنگ زنی پایگاه اورژانس شهر قهستان با اشاره به احداث سه پایگاه اورژانس در سطح استان توسط خیرین سلامت اظهارکرد: یک پایگاه در شهر قهستان در حال کلنگ زنی است.

سید محمود حسینی بیان کرد: ۱۵۰ میلیون تومان اعتبار برای ساخت این مرکز مورد نیاز است که توسط خیرین پرداخت خواهد شد.

وی در ادامه به سایر پروژه‌های در دست اجرای مجمع خیرین سلامت استان اشاره کرد و افزود: احداث مرکز جامع رادیوتراپی و شیمی درمانی خراسان جنوبی از اواخر سال ۹۰ در بیرجند آغاز شد.

کمک ۳۰ میلیارد ریالی خیرین به مجمع سلامت استان

وی از پیشرفت ۹۵ درصدی این مرکز خبر داد و افزود: عملیات ساختمانی این مرکز هم اکنون در مرحله نازک کاری داخلی است.

حسینی افزود: منتظر تجهیزات پزشکی مجموعه هستیم که امیدواریم هرچه زودتر عملی شود.

رئیس مجمع خیرین سلامت در خراسان جنوبی با اشاره به اینکه تجهیز این مرکز حداقل ۱۰ میلیارد تومان هزینه در بر خواهد داشت، اظهار کرد: احداث یک واحد دندان پزشکی در بیرجند از پروژه‌های مجمع خیرین است که در این زمینه به کودکان خدمات ارائه خواهد داد.

وی افزود: مرکز دندان پزشکی کودکان نیز ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

حسینی با بیان اینکه در سال گذشته ۳ میلیارد تومان مردم به مجمع خیرین سلامت استان کمک کرده‌اند، افزود: یک میلیارد تومان از این مبلغ مربوط به شش ماهه دوم سال ۹۴ است.