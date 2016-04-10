سیاست ریاض به افزایش قدرت القاعده در یمن منجر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز در گزارشی به بررسی تاثیر تجاوز عربستان سعودی به یمن در قدرت گرفتن القاعده پرداخته و آورده است که عملیات نظامی ائتلاف تحت سرکردگی رژیم سعودی در یمن به افزایش قدرت آنچه «امپراتوری اقتصادی» گروه تروریستی القاعده نامیده منجر شده است.

در گزارشی که رویترز با استناد به اظهارات بیش از ۱۲ دیپلمات و مسئول امنیتی یمنی و رهبران قبایل و اهالی شهر المکلا منتشر نموده، آمده است که یکی از تبعات تجاوز آل سعود به یمن این است که گروه القاعده در حال حاضر دولت کوچکی را در این کشور تشکیل داده و از طریق حمله به بانک های محلی و گرفتن عوارض و مالیات از بندر تحت سیطره خود درآمد کسب می کند.

بنا بر گزارش مذکور این دولت بر ۶۰۰ کیلومتر از اراضی ساحلی یمن سیطره داشته و شهر المکلا در استان حضرموت واقع در جنوب شرقی یمن را که پانصد هزار نفر جمعیت دارد به عنوان پایتخت خود برگزیده است.

بر اساس گزارش رویترز، حدود هزار عنصر جنگجوی القاعده در المکلا حضور دارند و عناصر آن از قایق های سریع مجهز به آر پی جی برای گرفتن عوارض از کشتی ها استفاده می کنند. تروریست‌های القاعده حدود ۱/۴ میلیون دلار نیز از شرکت ملی نفت استخراج کرده و روزانه ۲ میلیون دلار نیز از مالیات‌ کالاها و سوخت ورودی به بندر المکلا درآمد دارند.

در گزارش رویترز آمده است که عملیات نظامی در یمن به سرکردگی عربستان و حمایت آمریکا، به گروه تروریستی القاعده در شبه جزیره عرب کمک کرده است تا پیش از هر زمان دیگری طی گذشت ۲۰ سال از تشکیل خود قدرتمندتر شود.

یک مقام ارشد یمنی معتقد است که تجاوز عربستان به یمن فضای مناسبی را برای گسترش القاعده ایجاد کرده و عقب نشینی نیروهای مسلح دولتی از پایگاه‌ های جنوبی این کشور به این گروه اجازه داده است تا تعداد بسیار زیادی سلاح‌ های پیشرفته شامل موشک‌ های دوش‌ پرتاب و خودروهای زرهی را تصرف کند.