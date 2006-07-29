امروز در تاريخ

عمليات والفجر 3:





شهادت حجه الاسلام كامياب :

درگذشت هادي اسلامي ، بازيگر سينما :



فرار بني صدر و رجوي به فرانسه :

تولد آلكسيس دو تاكويل :

تولد بوت تاركينگتون :

تولد دون ماركز :



تولد سيگموند رامبرگ :



تولد بنيتو موسوليني :



تولد دون ردمن :

تولد اي وينلجانوسن :



در گذشت ونسان ون گوك :



عمليات وسيع والفجر سه در چنين روزي در سال 1362 آغاز شد . اين عمليات در شمال مهران و با رمز يا الله يا الله يا الله انجام گرفت . در نتيجه اين عمليات ضمن آزاد سازي منطقه بزرگي از خاك ميهن اسلامي ، نقاط اشغال شده توسط رژيم بعثي به دست رزمندگان پر توان اسلام افتاد . تلفات دشمن در اين عمليات بيش از ده هزار نفر كشته و زخمي و پانصد اسير گزارش شد . ميزان ضايعات دشمن بعثي نيز صد تانك و نفربر ، دو توپ ، و پنجاه خوردو رسيد .حجه الاسلام كامياب نماينده مردم مشهد در چنين روزي در سال 1360 به درجه رفيع شهادت نايل آمد . وي توسط كوردلان منافق به شهادت رسيد .هادي اسلامي در سال 1318 به دنيا آمد . وي در رشته تئاتر وهنر هاي دراماتيك تحصيل كرد . او فعاليت در تئاتر را با نمايش بازرسي در سال 1342 ، فعاليت در سينما را با فيلم قديس در سال 1359 و فعاليت در تلويزيون را با مجموعه سمك عيار در سال 1354 آغاز كرد . اسلامي در فيلم هايي چون آقاي هيرو گليف ، آشيانه مهر ، اتوبوس، معما ، بهار در پاييز ، قصه زندگي ، جهيزيه براي رباب ، خواستگاري ، دل نمك ، شاخه هاي بيد، به ايفاي نقش پرداخت ودر مجموعه هاي تلويزيوني چون "هشت بهشت "، "مرغ حق "و "روز گار وصل "بازي كرد . اين هنرمند نام آشناي سينما و تلويزيون درچنين روزي به علت عارضه قلبي كه از قبل بدان مبتلا بود ، دچار ايست قلبي شد و دار فاني را وداع گفت.در چنين روزي در سال 1360 دو تن از خائنين به ملت ترك ديار كرده و به فرانسه گريختند .در بهمن ماه 1358 ، انتخابات عمومي براي تعيين نخستين رييس جمهور بر گزار شد و ابوالحسن بني صدر به رياست جمهوري رسيد . امام خميني ره مطابق قانون اساسي حكم رياست جمهوري وي را تنفيذ كردند و براي ايجاد هماهنگي و داشتن قدرت اجرايي بيشتر او را به رياست شوراي انقلاب و به سمت فرماندهي كل قوا نيز منصوب نمودند . اما در شش ماهه دوم سال 1359 ه ش بني صدر روش خود را دگرگون كرد . بني صدر پس از رسيدن به قدرت روز به روز از امام و مردم انقلابي كه وي با تظاهر به وفاداري به آنها خود را به رياست جمهوري رسانده بود ، فاصله مي گرفت و در مقابل به گروهك هايي كه قبلا خود را دشمن سرسخت انها معرفي كرده بود، نزديك مي شد . وي در مقام رييس جمهوري از هر فرصتي براي تضعيف ياران صادق و انقلابي امام و نهادهاي قانوني كشور مثل مجلس و قوه قضاييه و سپاه پاسداران استفاده مي كرد و براي مقابله با مردم به تقويت گروهك ها مي پرداخت و با كمك آنها اين سو آن سو آشوب وفتنه بر پا مي كرد . سر انجام كار به جايي كشيد كه امام خميني ره در خرداد ماه سال 1360 بني صدر را از فرماندهي كل قوا عزل كردند و چند روز بعد مجلس به عدم كفايت سياسي وي براي ادامه رياست جمهوري راي داد و بني صدر از سمت خود بر كنار شد . وي كه پس از بركناري مخفي شده بود ، باآرايش زنانه وپناه گرفتن در توالت هواپيما، همراه با بعضي از سران گروهك منافقين از جمله مسعود رجوي از كشورخارج شد و به پاريس گريخت . خلباني كه آنان را به پاريس برد همان فردي بود كه محمد رضا پهلوي را روز 26 دي ماه سال 1357 از ايران خارج كرده بود.اين سياستمدار و نويسنده فرانسوي در چنين روزي در سال 1805 ميلادي ديده به جهان گشود . كتاب وي با عنوان "دموكراسي در آمريكا "مشهور است .تاركينگتون نويسنده آمريكايي در چنين روزي در سال 1869 ميلادي به دنيا آمد . "هفده" و" آمبرسون هاي با شكوه" عنوان دو اثر معروف اين نويسنده اند .دون ماركز، رو زنامه نگار و شاعر ايتاليايي در چنين روزي در سال 1878 به دنيا آمد . "آرچي "و"مهيتابل" از مهمترين اثار اويند .اين آهنگساز اپرا ، اهل هانگاري در چنين روزي ديده به جهان گشود . "فصل شكوفه " عنوان مهمترين اثر موسيقي - نمايش اوست .موسوليني، ديكتاتور و فاشيست بزرگ ايتاليايي در چنين روزي در سال 1883 به دنيا آمد . وي در فاصله بين سال هاي 1922 تا 1943 در ايتاليا حكومت كرد . موسوليني از متحدان آدولف هيتلر ، رهبر نازي ها ي آلمان درجنگ جهاني دوم بود . وي سرانجام توسط مبارزان ضد فاشيت ايتاليا ، دستگير واعدام شد.اين رهبر اركستر ايتاليايي در چنين روز ي در سال 1900 ديده به جهان گشود . "اوقات شيرين" عنوان مهمترن اثر موسيقايي اوست .اي وينلجانوسن نويسنده سوئدي در چنين روزي در سال 1900 ميلادي به دنيا آمد ." بازگشت به ايتا كا" مهمترين اثر اوست . وي در سال 1974 جايزه نوبل ادبي را از آن خود كرد .