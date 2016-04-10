لایحه بودجه ۹۵ در دستور کار مجلس قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش با حضور ۱۹۷ نماینده و به ریاست علی لاریجانی آغاز شد.

بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: بررسی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس در دو شیفت صبح و بعدازظهر انجام خواهد شد و کمیسیون‌های مجلس امروز تشکیل جلسه نخواهند داد.

دولت اواخر دی ماه با ۱.۵ ماه تأخیر، لایحه بودجه سال ۹۵ را به مجلس ارائه داد و به همین دلیل مجلس نتوانست لایحه بودجه سال ۹۵ را تا پایان سال ۹۴ به تصویب برساند.

بنابراین لایحه چند دوازدهم بودجه در مجلس تصویب شد تا دولت برای ماه‌های ابتدایی سال جهت پرداخت‌ها، با مشکل قانونی مواجه نشود.

پس از انتخابات، کمیسیون تلفیق بودجه تشکیل جلسه داده و بررسی لایحه بودجه در کمیسیون آغاز شد.

هفته گذشته این بررسی‌ها به پایان رسید و در ابتدای هفته جاری بررسی لایحه بودجه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.