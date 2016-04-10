انتخاب من یا وحید فرقی ندارد/ در تیم تاسیسات اسم مطرح نبود

امیر شمسایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره انتخابش به عنوان یکی از ۱۰ نامزد بهترین مربی فوتسال دنیا در سال ۲۰۱۵ گفت: من به نمایندگی از فوتسال ایران در این بخش هستم و افتخار آن برای کل فوتسال است.

وی افزود: البته همانطور که می‌دانید وحید شمسایی سرمربی تیم بود ولی چون او همزمان برای تیم بازی می‌کرد، نام من به عنوان سرمربی ثبت شده بود. به هر حال انتخاب من یا وحید فرقی ندارد. در تیم ما اسم مطرح نبود و معرفت و موقعیت حرف اول را می‌زد.

مربی تیم تاسیسات دریایی با اشاره به حضور نام مهدی مصطفایی و تیم ملی فوتسال در بین گزینه‌های بهترین دروازه‌بان و تیم ملی هم تاکید کرد: اینها ثمره لیگ پویایی است که ما سال گذشته داشتیم. خدا را شکر که کیفیت لیگ سال به سال افزایش پیدا می‌کند.

شمسایی همچنین از احتمال حضور وحید شمسایی در میان کاندیدای بهترین بازیکن سال ۲۰۱۵ خبر داد و گفت: ان شاءالله نام وحید در این بخش و در بین ۱۰ نفر وجود خواهد داشت.

مربی تیم تاسیسات در پایان درباره آخرین وضعیت توافق کادر فنی این تیم با مسئولان باشگاه، گفت: هنوز اتفاقی رخ نداده است. تاسیسات امسال هم در جام باشگاه‌های جهان و هم در جام باشگاه‌های آسیا نماینده ایران است و باید زودتر خودش را برای این رقابتها آماده کند.