۹۳ درصد از مزارع آبزی پروری زنجان در مجاورت رودخانه قرار دارند

محمود صیاد بورانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به تولید ماهی قزل آلا در استان زنجان افزود: برای یک تن تولید ماهی قزل آلا در دنیا ۱۰لیتر برثانیه از آب تازه استفاده می کنند و این درحالی است که در استان زنجان برای تولید همان مقدار یک لیتر در ثانیه از آب تازه استفاده می شود که ۱۰درصد نرم مصرف آب در دنیا است.

وی ضمن تأکید بر محدود بودن منابع آب های سطحی و زیرزمینی در اکثر کشورها افزود: در این راستا برنامه هایی را برای استفاده کمتر از آب و تولید بیشتر در استان داریم که تاکنون استان زنجان در این زمینه از استان های پیشرو کشور بوده است.

صیاد بورانی اظهار کرد: با استفاده از انواع سیتم تهویه به صورت مکانیکی و بیولوژیک، ضریب مکانیزاسیون مزارع بالای ۹۷درصد است.

وی خاطر نشان کرد: در راستای استفاده بهینه از آب، خروجی مزارع پس از تصفیه با لحاظ استانداردهای محیط زیست وارد رودخانه ها می شوند و دوباره به صورت گردشی از آن استفاده می شود.

مدیرکل شیلات و آبزیان استان زنجان اعلام کرد: ۹۳در صد از مزارع آبزی پروری استان در مجاورت رودخانه ها قرار دارند و از چاه های عمیق و نیمه عمیق نیز استفاده شده است.

صیاد بورانی با اشاره به سیستم های مدار بسته برای مصرف بهینه آب، بیان کرد: در سیستم مدار بسته از برگشت آب استفاده می شود که برای تولید ۵۵ تن درسال ۲.۵ لیتر در ثانیه آب مصرف می شود که اگر به صورت مدار باز بود ۲۵۰لیتر در ثانیه مصرف آب را داشتیم.