تلگرام فیلترینگ را هم گرفت!

خبرگزاری تسنیم نوشت: پیدایش مفهوم شهروند دیجیتال و فراگیری آن همپای ایجاد و رشد شاهراههای ارتباطات دیجیتال باعث شکلگیری سبک رفتاری خاصی در فضای مجازی شده است.
تا یکی دو سال گذشته و زمانیکه حجم استفاده از ابزارهای ارتباطی مبتنی بر پهنای باند به این اندازه نبود، سایتهایی نظیر پیوندها که مربوط به صفحات فیلتر میشد جزو پایگاههای پربازدید داخلی به حساب میآمد که رنکینگ تک رقمی داشت.
اما به مرور و با افزایش کاربران موبایل هوشمند، میزان و فرهنگ استفاده از فضای مجازی روبه تحول نهاد و الگوی رفتاری کمکم به سمت تغییر سبک رفت تا جایی که سایت پیوندها اکنون به رتبه ۲۲ از منظر رنکینگ سایتهای پربازدید داخلی رسیده است.
چنین افتی میتواند ناشی از دو عامل ۱. کاهش حجم سایتهای فیلتر شده یا ۲. افزایش سطح فرهنگ مردم برای استفاده از اینترنت باشد که چون دلیل اول مشهود نیست لذا میتوان گفت دومین عامل محقق شده است.
از سویی دیگر وقتی به الگوی ترافیکی کشور نگاه میکنیم، متوجه میشویم که اکنون دامنه پیامرسان تلگرام جزو ۱۵ سایت پربازدید ایران است؛ لذا این نشان از علاقه مردم به این شبکه پیامرسان دارد که آن را با اختلافی چشمگیر حتی از خبرگزاریهای رسمی کشور و دیگر پایگاههای پر کاربرد نظیر بانکها نیز جلو انداخته است.
آمارهای تحلیلی نشان میدهد که ۸۲.۶ درصد از کل کاربران تلگرام، ایرانیان هستند و استفاده ما از این پیامرسان با موبایل حدود ۲۰ برابر روسیهاست.
آمار ترافیکی دامنه telegram.org که در رتبه ۱۷ است، نیز میگوید که مراجعه کاربران ایرانی به دامنه این پیامرسان از طرق دیگر به غیر از موبایل، چهار برابر روسیهاست. کاربران کشور ما ۷.۶ درصد از بازدیدکنندگان دامنه مذکور را تشکیل میدهند.
تلگرام از دو دامنه telegram.me و telegram.org به صورت همزمان استفاده میکند که اولی برای اتصال نرمافزارهای موبایل و دومی برای دسترسی کاربران از طریق وب استفاده میشود.
با این حساب اپلیکیشن مورد بحث، همچون نمونههای پیشین که تا چنین مرحلهای پیش آمدند اما در نهایت با افت کیفیت از دایره رقابت خارج شدند، در نقطه بحرانی قرار دارد که لغزشی کوچک میتواند مهر باطلی بر تمامی فعالیتهای پیشین و سلب اعتماد کاربران باشد.
این پیامرسان موبایلی در حال حاضر پر ترافیکترین ابزار ارتباطی ایرانیها به حساب میآید و آمار برخی اندروید مارکتها میگوید که بیش از ۲۰ میلیون کاربر این برنامه را روی گوشی خود نصب کردهاند.
دامنههای پیامرسان موبایلی تلگرام موفق شدند تا از مرجع ارجاعات مربوط به سایتهای فیلتر شده هم سبقت بگیرند.
خبرگزاری تسنیم نوشت: پیدایش مفهوم شهروند دیجیتال و فراگیری آن همپای ایجاد و رشد شاهراههای ارتباطات دیجیتال باعث شکلگیری سبک رفتاری خاصی در فضای مجازی شده است.
نظر شما