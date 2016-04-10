به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، اسدالله رازانی استاندار کرمانشاه به همراه معاونین استانداری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و جمعی از مسئولین محلی از ایستگاه تحقیقات کشاورزی مهرگان کرمانشاه بازدید کرده و از نزدیک با فعالیتهای این مرکز آشنا شد.
در ابتدای این بازدید خسرو شهبازی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه ضمن تشکر از حضور دکتر رازانی و هیئت همراه به بیان فعالیتهای تحقیقاتی این مرکز پرداخت.
وی با اشاره به اینکه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان با دارا بودن محقیقین و اساتید مجرب مجری طرحهای تحقیقاتی است، تصریح کرد: از جمله اقدامات مهم این مرکز میتوان به تصویب و اجرای سه طرح ملی پرورش اسب نژاد کرد، حفظ ذخایر ژنتیکی گوسفند نژاد سنجابی و معرفی ارقام جدید بذور غلات و دانههای روغنی اشاره کرد.
در ادامه این بازدید رازانی استاندار کرمانشاه ضمن تشکر از اقدامات انجام شده، افزود: بدون شک فعالیتهای تحقیقاتی کشاورزی تاثیر بسزایی در بهبود اشتغال و انجام اقتصاد مقاومتی دارد.
رازانی یکی از طرحهای استانداری را توسعه کشتهای گلخانهای اعلام کرد و خاطرنشان کرد: توسعه کشتهای گلخانهای باعث تولید محصولات کشاورزی در تمام فصول، کاهش مصرف آب و افزایش عملکرد در واحد سطح می شود.
گفتنی است در ادامه خمیس آبادی رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه اقدامات این مرکز و برنامههای در دست اقدام را تشریح کرد.
