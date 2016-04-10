۲۲ فروردین ۱۳۹۵، ۱۰:۵۷

استاندار کرمانشاه:

فعالیت‌های تحقیقاتی کشاورزی تاثیربسزایی در بهبودوضعیت اشتغال دارد

کرمانشاه- استاندار کرمانشاه گفت: فعالیت‌های تحقیقاتی کشاورزی تاثیر بسزایی در بهبود اشتغال و انجام اقتصاد مقاومتی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، اسدالله رازانی استاندار کرمانشاه به همراه معاونین استانداری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و جمعی از مسئولین محلی از ایستگاه تحقیقات کشاورزی مهرگان کرمانشاه بازدید کرده و از نزدیک با فعالیت‌های این مرکز آشنا شد.

در ابتدای این بازدید خسرو شهبازی  رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه ضمن تشکر از حضور دکتر رازانی و هیئت همراه به بیان فعالیت‌های تحقیقاتی این مرکز پرداخت.

وی با اشاره به اینکه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان با دارا بودن محقیقین و اساتید مجرب مجری طرح‌های تحقیقاتی است، تصریح کرد: از جمله اقدامات مهم این مرکز می‌توان به تصویب و اجرای سه طرح ملی پرورش اسب نژاد کرد، حفظ ذخایر ژنتیکی گوسفند نژاد سنجابی و معرفی ارقام جدید بذور غلات و دانه‌های روغنی اشاره کرد.

در ادامه این بازدید رازانی استاندار کرمانشاه ضمن تشکر از اقدامات انجام شده، افزود: بدون شک فعالیت‌های تحقیقاتی کشاورزی تاثیر بسزایی در بهبود اشتغال و انجام اقتصاد مقاومتی دارد.

رازانی یکی از طرح‌های استانداری را توسعه کشت‌های گلخانه‌ای اعلام کرد و خاطرنشان کرد: توسعه کشت‌های گلخانه‌ای باعث تولید محصولات کشاورزی در تمام فصول، کاهش مصرف آب و افزایش عملکرد در واحد سطح می‌ شود.

گفتنی است در ادامه خمیس آبادی رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه اقدامات این مرکز و برنامه‌‌‌های در دست اقدام را تشریح کرد.

