۲۲ فروردین ۱۳۹۵، ۱۱:۳۶

برای حضور در جام جهانی کشتی؛

اسماعیل پور به رقابتهای انتخابی رسید/مصاف مدعیان ۶۱ کیلو تایید شد

مسابقات مدعیان وزن ۶۱ کیلوگرم برای انتخاب آزادکار اعزامی به رقابتهای جام جهانی، همزمان با مرحله نهایی رقابتهای انتخابی تیم ملی برگزار می‌ شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به تصمیم شورای فنی تیم ملی کشتی آزاد و استناد به بند دهم فرآیند انتخابی تیم ملی در سال فنی و همچنین با توجه به پذیرش مستندات ارائه شده مربوطه به آسیب دیدگی مسعود اسماعیل‌پور از سوی کمیته پزشکی، وی در وزن ۶۱ کیلوگرم ابتدا با مهران نصیری رقابت کرده و سپس نفر برتر با مهران شیخی مسابقه خواهد داد.

همچنین نفر برتر این رقابتها به همراه بهنام احسان‌پور در رقابت‌های جام جهانی حضور خواهد داشت.

مرحله نهایی رقابتهای انتخابی تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی روز جمعه ۲۷ فروردین ماه در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی تهران برگزار می شود.

