هواشناسی کرمانشاه در خصوص آبگرفتگی معابر و وقوع سیل هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه طی اطلاعیه ای در خصوص آبگرفتگی معابر و جاری شدن سیلاب در برخی نقاط استان طی روزهای پیش رو هشدار داد.

در این اطلاعیه آمده است، بر اساس آخرین تحلیل از داده های هواشناسی، سامانه ای قوی از امروز يكشنبه تا پايان هفته، جو استان کرمانشاه را تحت تاثير قرار خواهد داد که ضمن کاهش دمای روزانه به تناوب، سبب بارندگی همراه با وزش باد و رعدوبرق در سطح استان خواهد شد.

بر این اساس شرایط ناپایدار در روزهای دوشنبه تا چهارشنبه از شدت بیشتری برخوردار بوده که بارش ها علاوه بر آبگرفتگی معابر عمومی، ممکن است با رگبار پراکنده تگرگ و سیلابی شدن مسیل ها و رودخانه ها در برخی نقاط بویژه نیمه غربی و نواحی جنوبی استان نیز همراه شود. همچنین وزش باد که در بعضی ساعات نسبتا شدید خواهد بود احتمالاً هوای استان را به خصوص در مناطق مرزی غبارآلود کند.

در این اطلاعیه از مسئولان سازمان های ذیربط خواسته شده جهت جلوگیری از مخاطرات و مشکلات احتمالی تمهیدات لازم را اتخاذ کنند.