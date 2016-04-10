برنامه رقابتهای انتخابی تیمهای ملی کشتی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مصوبات شوراهای فنی کشتی آزاد و فرنگی این رقابتها در ۷ وزن ۶۱، ۶۵، ۷۴، ۸۶ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد و ۸۵ و ۹۸ کیلوگرم کشتی فرنگی برگزار خواهد شد. البته شرایط حضور کشتیگیران در دو وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد و ۹۸ کیلوگرم کشتی فرنگی پس از جلسه کمیسیون ویژه پزشکی رضا یزدانی و قاسم رضایی مشخص خواهد شد.
اسامی نفرات واجد شرایط، برنامه و ضوابط فنی این رقابتها به شرح زیر است:
کشتی آزاد:
۶۱ کیلوگرم: مسعود اسماعیل پور، مهران نصیری، مهران شیخی (مازندران)
۶۵ کیلوگرم: سید احمد محمدی (مازندران) میثم نصیری (زنجان)
۴ کیلوگرم: حسن یزدانی (مازندران) مصطفی حسین خانی (تهران)
۸۶ کیلوگرم: علیرضا کریمی (البرز) احسان لشگری (قزوین) رضا بیات (تهران) میثم مصطفی جوکار (همدان)
۹۷ کیلوگرم: رضا یزدانی (مازندران) امیر محمدی (خراسان شمالی)
کشتی فرنگی:
۸۵ کیلوگرم: حبیب اله اخلاقی- مجتبی کریم فر (خوزستان) یوسف قادریان، داود اخباری، داود عابدین زاده (تهران) حسین نوری (البرز)
۹۸ کیلوگرم: قاسم رضایی (مازندران) مهدی علیاری (تهران)
بر این اساس برنامه این رقابتها به شرح زیر است:
پنجشنبه ۲۶ فروردین ماه:
ساعت ۱۵ تا ۱۷: پذیرش کشتی گیران (خانه کشتی شماره ۲)
ساعت ۱۶ تا ۱۷: کلینیک داوران (خانه کشتی شماره ۲)
ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸: تست پزشکی (خانه کشتی شماره ۲)
ساعت ۱۸ تا ۱۸:۳۰: وزن کشی آزاد و فرنگی (خانه کشتی شماره ۲)
جمعه ۲۷ فروردین ماه:
ساعت ۱۱ تا ۱۵: مسابقات تمامی اوزان (سالن ۱۲ هزار نفری آزادی تهران)
بنا بر این گزارش رقابتها از دور اول به صورت دورهای و دو حذفی برگزار خواهد شد. دو کشتی گیر برتر هر وزن (فینالیستها) حداکثر سه بار با یکدیگر رقابت خواهند داشت و کشتی گیری که موفق به کسب دو پیروزی از سه مسابقه شود، نفر برتر انتخابی تیم ملی خواهد بود.
