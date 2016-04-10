۲۲ فروردین ۱۳۹۵، ۱۱:۳۱

پیکار مدعیان در هفت وزن؛

برنامه رقابتهای انتخابی تیمهای ملی کشتی اعلام شد

مرحله نهایی رقابتهای انتخابی تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی برای حضور در المپیک ۲۰۱۶ ریو روز جمعه ۲۷ فروردین در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مصوبات شوراهای فنی کشتی آزاد و فرنگی این رقابتها در ۷ وزن ۶۱، ۶۵، ۷۴، ۸۶ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد و ۸۵ و ۹۸ کیلوگرم کشتی فرنگی برگزار خواهد شد. البته شرایط حضور کشتی‌گیران در دو وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد و ۹۸ کیلوگرم کشتی فرنگی پس از جلسه کمیسیون ویژه پزشکی رضا یزدانی و قاسم رضایی مشخص خواهد شد.

اسامی نفرات واجد شرایط، برنامه و ضوابط فنی این رقابتها به شرح زیر است:

کشتی آزاد:
۶۱ کیلوگرم: مسعود اسماعیل پور، مهران نصیری، مهران شیخی (مازندران)
۶۵ کیلوگرم: سید احمد محمدی (مازندران) میثم نصیری (زنجان)
۴ کیلوگرم: حسن یزدانی (مازندران) مصطفی حسین خانی (تهران)
۸۶ کیلوگرم: علیرضا کریمی (البرز) احسان لشگری (قزوین) رضا بیات (تهران) میثم مصطفی جوکار (همدان)
۹۷ کیلوگرم: رضا یزدانی (مازندران) امیر محمدی (خراسان شمالی)

کشتی فرنگی:
۸۵ کیلوگرم: حبیب اله اخلاقی- مجتبی کریم فر (خوزستان) یوسف قادریان، داود اخباری، داود عابدین زاده (تهران) حسین نوری (البرز)
۹۸ کیلوگرم: قاسم رضایی (مازندران) مهدی علیاری (تهران)

بر این اساس برنامه این رقابتها به شرح زیر است:

پنجشنبه ۲۶ فروردین ماه:
ساعت ۱۵ تا ۱۷: پذیرش کشتی گیران (خانه کشتی شماره ۲)
ساعت ۱۶ تا ۱۷: کلینیک داوران (خانه کشتی شماره ۲)
ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸: تست پزشکی (خانه کشتی شماره ۲)
ساعت ۱۸ تا ۱۸:۳۰: وزن کشی آزاد و فرنگی (خانه کشتی شماره ۲)

جمعه ۲۷ فروردین ماه:
ساعت ۱۱ تا ۱۵: مسابقات تمامی اوزان (سالن ۱۲ هزار نفری آزادی تهران)

بنا بر این گزارش رقابتها از دور اول به صورت دوره‌ای و دو حذفی برگزار خواهد شد. دو کشتی گیر برتر هر وزن (فینالیست‌ها) حداکثر سه بار با یکدیگر رقابت خواهند داشت و کشتی گیری که موفق به کسب دو پیروزی از سه مسابقه شود، نفر برتر انتخابی تیم ملی خواهد بود.

