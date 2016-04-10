۵۴ هزار تن گوشت مرغ در استان قزوین تولید شد

سید منصورحاج سید جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با تلاش و کوشش تولید کنندگان مرغ گوشتی این میزان گوشت در استان تولید که نسبت به سال گذشته ۲۰درصد افزایش را نشان می دهد.

وی افزود: ازاین میزان تولید حدود۳۰هزارتن در استان مصرف و مقدار ۲۴هزار ۹۳ تن نیز به استانهای همجوار صادر شده است.



حاج سید جوادی اعلام کرد: این مقدار مرغ در شهرستان های تاکستان و قزوین از مناطق عمده تولید کننده گوشت سفید در استان است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی استان قزوین اضافه کرد: با توجه به زیر ساخت های مناسب ایجاد شده در زیر بخش تولید گوشت مرغ، این استان توان تولید ۹۰هزا ر تن گوشت مرغ را دارد که متاسفانه به علت عدم وجود تسهیلات سرمایه در گردش ارزان قیمت به مقدار کافی و نیز قیمت پایین مرغ به دلیل اشباع بازار مصرف، مرغداران تمایلی به افزایش تولید ندارند.

حاج سید جوادی ایجاد بازارهای مصرف جدید از طریق ایجاد زمینه های صادراتی و نیز رسیدن قیمت مرغ به قیمت واقعی و افزایش کیفیت مرغ تولیدی از طریق تولید مرغ درون سایز (۱.۲۰۰ تا ۱.۸۰۰ کیلو گرمی) و تولید مرغ سبز را از ضروریات ادامه فعالیت این صنعت دانست.

هم اکنون تعداد ۴۴۰ واحد به ظرفیت بیش از ۱۰میلیون و۶۲۹هزارو ۹۲۰ قطعه مرغ گوشتی بصورت صنعتی در استان در حال فعالیت هستند.