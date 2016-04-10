گسترش همکاری کشاورزی ایران و آلمان در پسابرجام

به گزارش خبرنگار مهر، محمود حجتی در حاشیه دیدار با وزیر کشاورزی جمهوری فدرال آلمان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه همکاری های بین دو کشور در زمینه کشاورزی از سابقه زیادی برخوردار است، اظهارداشت: متاسفانه در گذشته به خاطر مسائل مربوط به تحریم، این همکاری ها تا حدود زیادی کاهش یافته است.

وی، زمینه های مورد بحث برای همکاری بین دو کشور را مورد اشاره قرار داد و افزود: تحقیقات، آموزش، تجهیزات ماشین آلات، همکاری های ژنتیکی بین دو کشور و تجارت بین طرفین به ویژه درباره محصولات خاص ایران مانند پسته و خرما از جمله مباحثی بود که مورد بحث قرار گرفت.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در ارتباط با مسائل مربوط به سموم و داروهای دامپزشکی نیز همکاری هایی در گذشته وجود داشته است که امیدوار هستیم در فضای جدید و بعد از برجام، این مراودات بیش از پیش ادامه پیدا کند.

حجتی با بیان اینکه کارگروه مشترکی بین دو وزارتخانه آلمان و ایران در گذشته برای بررسی این مسائل تشکیل شده است، افزود: کارگروه مذکور مسائل را یک به یک بررسی و عملیاتی می کند تا ما شاهد نتایج آن در آینده باشیم.

وی با اشاره به اینکه همکاری در زمینه های ماشین آلات کشاورزی، تولید سم و داروهای دامپزشکی نیز از موارد مطرح شده بین طرفین بوده است، گفت: یک بحث دیگر که بین طرفین مطرح شد، درباره گیاهان دارویی بود که قرار شد وزیر کشاورزی آلمان، آن را در دستور کار خود قرار دهد.

حجتی اضافه کرد: ایران ظرفیت و پتانسیل زیادی در زمینه تولید گیاهان دارویی دارد و با توجه به اینکه جامعه جهانی به سوی داروهای گیاهی تمایل پیدا کرده است، چگونگی فراوری و بسته بندی این محصولات که مطابق با نیاز بازارهای بین المللی باشد، از زمینه هایی است که امیدواریم همکاری با طرف آلمانی در آن زمینه محقق شود.

عضو کابینه تدبیر و امید درباره صادرات خرما، پسته و کشمش به آلمان با بیان اینکه طی سالهای اخیر صادرات این محصولات به آلمان کاهش یافته است، افزود: در حال حاضر این رقم کمتر از ۱۳۰ میلیون دلار است که با توجه به ظرفیت های موجود، عدد قابل قبولی برای ما نیست.

حجتی با اشاره به اینکه طرف آلمانی در ارتباط با مسائل بهداشتی، حساسیت‌های زیادی دارد، گفت: خوشبختانه در هر دو کشور استانداردهای بین المللی در این زمینه اعمال می شود و امیدوار هستیم با ایجاد خط اعتباری مشترک بین طرفین، این همکاری ها توسعه و گسترش پیدا کند.

به گزارش مهر، در پایان دیدار وزیر جهادکشاورزی ایران با وزیر کشاورزی جمهوری فدرال آلمان، یک تفاهمنامه همکاری در زمینه بهداشت دام و دامپزشکی توسط رئیس سازمان دامپزشکی ایران و رئیس دامپزشکی وزارت غذا و کشاورزی آلمان امضا شد.