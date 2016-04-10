انتقاد از عدم نظارت بر مناطق آزاد در بودجه ۹۵

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی حسن کامران، نماینده اصفهان در مخالفت با لایحه بودجه گفت: جای سیاست های اقتصاد مقاومتی در لایحه بودجه ۹۵ خالی است.

وی افزود: کدام هزینه در لایحه بودجه کاهش یافته است.

عضو ناظر مجلس در سفرهای خارجی ادامه داد: هفته گذشته مقامی آمد و خواستار سفر به خارج شد، ما اعلام کردیم بودجه نیست، وی اعلام کرد که طرف خارجی هزینه های سفر را قبول کرده است. امروز آمده است و می گوید طرف خارجی دبه کرده و هزینه ها را نمی دهد.

کامران اظهار کرد: حالا که دروازه ها باز شده است، علی رغم همه سخت‌گیری‌ها، سفرها افزایش یافته است. اقتصاد مقاومتی به معنای افزایش سفرهای خارجی است!

وی با بررسی بندهای مربوط به مناطق آزاد در لایه بودجه ۹۵ توضیح داد: در قانون بودجه سال ۹۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی موظف به نظارت بر بودجه مناطق آزاد شد، اما این نظارت صورت نگرفته است، از چه کسی در مناطق آزاد می ترسید؟

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی به معنای واردات کالا و قاچاق نیست، خاطرنشان کرد: کدام صادرات در مناطق آزاد انجام می شود؟

کامران تصریح کرد: از یک‌سو به زور از مردم مالیات گرفته می شود و از سوی دیگر مناطق آزاد از پرداخت مالیات معاف هستند.