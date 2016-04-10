ایجاد اشتغال برای مددجویان دارای توانایی هنری بهزیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، این تفاهمنامه در زمینه همکاری متقابل و آموزشی، فرهنگی به منظور تقویت، رشد و توسعه بنیه علمی با حضور حجت‌الاسلام «عبدالرحیم شهسواری» قائم مقام مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی کشور، «بهمن نامور مطلق» معاون صنایع دستی سازمان گردشگری و جمعی از مدیران منعقد شد.

ابتدای این مراسم «بهمن نامور مطلق» معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی سازمان گردشگری ترویج صنایع دستی در جامعه را یکی از اولویت‌های این نهاد برشمرد و گفت: در حوزه ترویج علاوه بر بحث آموزش صنایع دستی همواره درصددیم با گفتمان‌سازی، توسعه خرید و مصرف صنایع دستی به گسترش آن کمک کنیم و با عرضه نسلی نو از صنایع دستی به بازار استقبال و توجه نسل جوان امروزی را نسبت به خرید و مصرف صنایع دستی جلب کنیم .

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی سازمان گردشگری با تاکید بر اینکه در حوزه گفتمان‌سازی امر مهم ایجاد رابطه مناسب و فرهنگسازی مصرف است، افزود: درصددیم فرهنگ مصرف صنایع دستی را ایجاد کنیم با این نیت که جنس ایرانی با هویت ایرانی و مواد اولیه و طرح‌های نوین ایرانی در اختیار مردم و مصرف‌کنندگان قرار گیرد و به این شکل صنایع دستی به خانه‌های مردم راه پیدا کند .

وی با اشاره بر همکاری‌های سازمان میراث فرهنگی با بهزیستی در ادوار گذشته، تصریح کرد: امیدواریم که در راستای همکاری‌های مثبت گذشته همکاری‌های ما بیش از پیش گسترش یابد تا به این وسیله بتوانیم به هنرمندان و افراد دارای ذوق و توانایی هنری تحت پوشش بهزیستی به جهت ایجاد اشتغال کمک کنیم.

در پایان حجت‌الاسلام"عبدالرحیم شهسواری" قائم مقام مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی کشور، با بیان اینکه بهزیستی ماهیتی اجتماعی، تخصصی و حمایتی دارد، از ثبت ۲۰ هزار خیر در سامانه بهزیستی خبر داد و یادآور شد: امیدواریم در پی انعقاد این تفاهمنامه و ورود معلولین توانمند در حوزه صنایع دستی بتوانیم با استعدادهایی که این افراد دارند بتوان زمینه توسعه صنایع دستی را در کشور بهبود بخشید و همچنین برای این قشر ایجاد اشتغال مثبت صورت گیرد .