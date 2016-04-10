بیگانگان نمی توانند برای استراتژی دفاعی ايران تعيين‌ تکلیف کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومي وزارت دفاع، حجت‌الاسلام غلامرضا صفايي در ديدار رئيس و معاونين سازمان عقيدتي سياسي وزارت دفاع با بيان اينكه مقام معظم رهبري در پيام و سخنراني نورزي ‌خط و مشي كلي ‌‌نظام از نظر‌ سياسي و اقتصادي را تبيين فرمودند، افزود: ‌دغدغه اصلي معظم له مسئله اقتصادي است؛ چرا كه ايشان به خوبي نسبت به اين موضوع ‌آگاهند‌ كه دشمنان جهت آسيب‌ زدن به كشورمان ‌در زمينه اقتصادي برنامه‌ريزي كرده‌اند. ‌

وي با بيان اينكه دشمنان در اين شرايط، تحريم‌ها را از اين دست به آن دست مي‌كنند تا‌ يكسري تحريم‌هاي جديد ‌حقيقي و حقوقي تازه را عليه ايران اسلامي اعمال كنند، اظهار داشت: ‌‌دشمن فعلا مسئله اقتصادي را نشانه رفته است، لذا به هيچ وجه نبايد مرعو‌ب فرهنگ غرب شويم.

‌رئيس دفتر عقيدتي سياسي فرماندهي معظم كل قوا با اشاره به نامگذاري سال ۹۵ به نام «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» از سوي مقام معظم رهبري تصريح كرد: وزارت دفاع منهاي بعد تسليحات و دفاعي، در مسئله اقتصاد هم در اين مملكت سهمي دارد و مي‌توا‌ند خانواده‌هاي نيروهاي مسلح را در اين زمينه پشتيباني ‌‌و مسير را تسهيل و ايفاي نقش كند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه ‌سال ۹۵ را به دليل داشتن دو ولادت حضرت فاطمه زهرا ‌(س) ‌بايد سال فاطمي دانست، خاطرنشان كرد: ‌زندگي حضرت زهرا (س) ‌بايد سرلوحه تمام مردم و مسئولان باشد و ‌تلاش كنيم در تمام شئون‌ زندگي و كار ‌براي سايرين الگو باشيم و سبك زندگي‌مان به سبك زندگي حضرت زهرا (س) نزديك‌تر شود چرا كه اين موضوع در ‌بعد اقتصادي براي كشور‌ ‌بسيار حائز اهميت است. ‌

حجت‌الاسلام صفايي با بيان اينكه اسراف و تبذير گناه كبيره است، ادامه داد: كاركنان عقيدتي سياسي نيروهاي مسلح بسيار مي‌توانند در ترويج و تبيين اقتصاد مقاومتي در بين خانواده‌ها، اقوام و محل زندگي‌ نقش‌آفريني كنند‌ چرا كه يكي از بندهاي اقتصاد مقاومتي مدنظر مقام معظم رهبري ‌ترويج سبك زندگي فاطمي است.

‌رئيس دفتر عقيدتي سياسي فرماندهي معظم كل قوا بر تقويت توانمندي دفاعي نظام اسلامي تاكيد كرد و گفت: ‌مسئله دفاع به لحاظ حقوقي يك مسئله حاكميتي است و هر كشوري با در نظر گرفتن تهديدات احتمالي، استراتژي دفاعي‌اش‌ را تدوين مي‌كند و ‌احدي نمي‌تواند در اين خصوص براي ايران اسلامي تعيين‌تكليف كند. ‌

وي در اهميت تقويت بنيه دفاعي و موشكي كشور به دوران سرنوشت‌ساز دفاع مقدس و نمونه‌هايي از نيازهاي ضروري جمهموري اسلامي ايران در آن دوران و سنگ‌اندازي‌هاي بعضي كشور ها به دليل ترس از آمريكا ‌‌اشاره كرد.

حجت‌الاسلام صفايي با بيان اينكه تجربه ضعف موشكي در برابر حملات موشكي صدام در دوران دفاع مقدس را ‌داريم، گفت: ‌در حال حاضر ‌متخصصان كشورمان ‌با توانمندي بومي به موفقيت‌هاي دفاعي و نظامي خوبي رسيده‌اند و اينك غرب در جهت تضعيف اين توانمندي، درصدد اشكال‌تراشي و طرح موضوع مغايرت روح برجام با توانمندي موشكي است.

وي با انتقاد از كساني كه ‌چشم به غرب دوخته ‌و خيال مي‌كنند كه به وسيله آنها بايد درمان شويم، تاكيد كرد: آقايان بدانند دشمن، دشمن است و اگر امروز هم با ما خوش و بش مي‌كند و ‌لبخند مي‌زند مصلحتش ايجاب مي‌كند ولي‌ او همچنان در دشمني خود پابرجا‌ست.