مهاجران افغانستان در تلویزیون ایران تریبون گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، مجله خبری «شما که غریبه نیستید» از این هفته روی آنتن تلویزیون می‌رود. این مجله خبری قصد دارد مروری بر اتفاقات و تحولات هفتگی مهاجران افغانستانی ساکن ایران داشته باشد.

«شما که غریبه نیستید» هر هفته به مدت ۱۵ دقیقه برنامه‌های فرهنگی، هنری، ورزشی، علمی و اجتماعی مهاجران را پوشش می‌دهد و در کنار آن تلاشی برای معرفی پیوندهای ناگسستنی اما ندیده مردمان ایران و افغانستانی دارد.

افغانستانی‌ها با جمعیتی نزدیک به ۳ میلیون نفر در ایران، یکی از بزرگترین اقلیت‌های ساکن ایران هستند اما در طول سال های طولانی مهاجرت در ایران، فقط به بخشی از وجوه زندگی شخصی و اجتماعی آنها پرداخته شده است و وجوه پرتعداد دیگری از زندگی آنها پنهان مانده است.

«شما که غریبه نیستید» تلاش دارد به بازنمایی تصویر واقعی از مردمان نزدیک‌ترین کشور به ایران می پردازد تا تلاشی برای پر کردن خلأ حضور مهاجران افغانستانی در رسانه‌‌های ایرانی شود.

«شما که غریبه نیستید» یکشنبه‌ ها ساعت ۱۸:۱۵ و ۲۳:۱۵ از شبکه خبر پخش می‌شود.