۲۲ فروردین ۱۳۹۵، ۱۲:۲۲

استاندار بوشهر:

پرواز بوشهر - دبی برقرار می‌شود/ رفع مشکلات ساحل‌نشینان

بوشهر - استاندار بوشهر گفت: با اخذ مجوزهای لازم، پرواز بوشهر به دبی از طریق شرکت جدید هواپیمایی برقرار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری صبح یکشنبه در نشست با اعضای اتاق بازرگانی استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر از دیرباز در عرصه تجارت و بازرگانی جایگاهی ویژه داشته است و هم‌اکنون نیز بسیاری از مردم این استان در این عرصه فعال هستند.

وی بر لزوم رفع مشکلات مربوط به ساحل‌نشینان استان تاکید کرد و ادامه داد: حل مشکلات افرادی که در زمینه ملوانی، بازرگانی، لنج‌داری فعال هستند باید در اولویت قرار بگیرد.

استاندار بوشهر اضافه کرد: پیگیری‌های بسیار زیادی به‌منظور رفع مشکلات برق شهرک صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی بوشهر داشته‌ایم و در ماه‌های آینده شاهد تکمیل خط انتقال ۱۳۰ کیلوولت آن خواهیم بود.

وی با تاکید بر لزوم رفع مشکلات شرکت‌های فعال در شهرک صنعتی بوشهر، بیان کرد: تسهیلات لازم برای ارائه به واحدهای غیر فعال و نیمه فعال باید تامین و در اختیار این واحدها قرار بگیرد.

سالاری خاطرنشان کرد: به‌منظور توسعه فعالیت‌های اقتصادی در استان بوشهر و بهبود وضعیت تجارت و بازرگانی در این استان، با اخذ مجوزهای لازم، پرواز بوشهر به دبی از طریق شرکت جدید هواپیمایی برقرار می‌شود.

وی با اشاره به حمایت از بخش تولید و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در استان بوشهر، گفت: به منظور تحقق اهداف برنامه‌های اقتصاد مقاومتی، مشکلات واحدهای صنعتی استان بوشهر رفع می‌شود.

استاندار بوشهر از فعال شدن واحدهای نیمه‌فعال صنعتی در استان خبر داد و بیان کرد: شورای گفت‌وگو بخش خصوصی با دولت و تشکیل کارگروه رفع موانع تولید نقش بسیار مهمی در رفع مشکلات فعالان اقتصادی دارد که باید فعالیت بیشتری در این زمینه صورت گیرد.

وی ادامه داد: اعضای اتاق بازرگانی در توسعه برنامه‌های اقتصادی نقشی مهم و اساسی دارند و از ظرفیت‌های این اتاق برای توسعه اشتغال و رونق اقتصادی در استان استفاده می‌شود.

سالاری یکی از برنامه‌های مهم در استان بوشهر را توسعه گردشگری دانست و افزود: از سرمایه‌گذاران در این بخش حمایت ویژه صورت می‌گیرد.

