به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری صبح یکشنبه در نشست با اعضای اتاق بازرگانی استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر از دیرباز در عرصه تجارت و بازرگانی جایگاهی ویژه داشته است و هم‌اکنون نیز بسیاری از مردم این استان در این عرصه فعال هستند.

وی بر لزوم رفع مشکلات مربوط به ساحل‌نشینان استان تاکید کرد و ادامه داد: حل مشکلات افرادی که در زمینه ملوانی، بازرگانی، لنج‌داری فعال هستند باید در اولویت قرار بگیرد.

استاندار بوشهر اضافه کرد: پیگیری‌های بسیار زیادی به‌منظور رفع مشکلات برق شهرک صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی بوشهر داشته‌ایم و در ماه‌های آینده شاهد تکمیل خط انتقال ۱۳۰ کیلوولت آن خواهیم بود.

وی با تاکید بر لزوم رفع مشکلات شرکت‌های فعال در شهرک صنعتی بوشهر، بیان کرد: تسهیلات لازم برای ارائه به واحدهای غیر فعال و نیمه فعال باید تامین و در اختیار این واحدها قرار بگیرد.

سالاری خاطرنشان کرد: به‌منظور توسعه فعالیت‌های اقتصادی در استان بوشهر و بهبود وضعیت تجارت و بازرگانی در این استان، با اخذ مجوزهای لازم، پرواز بوشهر به دبی از طریق شرکت جدید هواپیمایی برقرار می‌شود.

وی با اشاره به حمایت از بخش تولید و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در استان بوشهر، گفت: به منظور تحقق اهداف برنامه‌های اقتصاد مقاومتی، مشکلات واحدهای صنعتی استان بوشهر رفع می‌شود.

استاندار بوشهر از فعال شدن واحدهای نیمه‌فعال صنعتی در استان خبر داد و بیان کرد: شورای گفت‌وگو بخش خصوصی با دولت و تشکیل کارگروه رفع موانع تولید نقش بسیار مهمی در رفع مشکلات فعالان اقتصادی دارد که باید فعالیت بیشتری در این زمینه صورت گیرد.

وی ادامه داد: اعضای اتاق بازرگانی در توسعه برنامه‌های اقتصادی نقشی مهم و اساسی دارند و از ظرفیت‌های این اتاق برای توسعه اشتغال و رونق اقتصادی در استان استفاده می‌شود.

سالاری یکی از برنامه‌های مهم در استان بوشهر را توسعه گردشگری دانست و افزود: از سرمایه‌گذاران در این بخش حمایت ویژه صورت می‌گیرد.