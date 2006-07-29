دعوت بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس از مردم ايران براي حضور در روز دهم مرداد

به گزارش گروه دفاع مقدس خبرگزار مهر؛ در بخشي از اين اطلاعيه آمده است: اكنون كه حزب ا... قهرمان، به عنوان پيشگام حركت مقاومت و به نمايندگي از جهان اسلام در برابر آمريكاي جنايتكار، انگليس مكار و رژيم دست نشانده او سينه سپر كرده است؛ اكنون كه فرزندان فداكار لبنان عزيز با رشادت و غيرت اسلامي و با رمز علي ابن ابيطالب(ع) و همچون علي (ع) در غزوه خندق، رخنه ايجاد شده در« بنت جبيل» و « مارون الرأس» را سد كرده و عمروبن عدوهاي روزگار را كه عربده كشان، هل من مبارز مي طلبيدند به خاك مذلت نشانيده اند، شايسته است آحاد مردم شريف و بزرگوار ايران اسلامي به پاس اين همه فداكاري فرزندان اسلام و به حمايت از آنچه كه هم اكنون به عنوان دفاع مقدس در لبنان و فلسطين در جريان است از بذل مال و ديگر حمايت هاي مادي و معنوي دريغ ننموده و در روز دهم مرداد كه روز همبستگي با مردم لبنان است، همچون گذشته در صحنه باشند.

سردار باقرزاده در پايان اين اطلاعيه خواستار نام گذاري يكي از خيابان ها يا ميادين تهران به نام « بنت جبيل» و « دهانه رودخانه مارون» در خوزستان و يا سد در حال احداث بر روي آن به نام « مارون الرأس» شد.