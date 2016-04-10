به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی پس از پایان اظهارات مخالفان و موافقان کلیات لایحه بودجه، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دفاع از کلیات بودجه در جایگاه حاضر شد.

وی گفت: لایحه بودجه سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ دارای رشد ۱۳ درصدی بود. این رشد با توجه به نرخ تورم که بین ۱۰ تا ۱۲ درصد است، مدنظر قرار گرفت.

نوبخت تصریح کرد: با توجه به عملکرد ۲۰۱ هزار میلیارد تومانی بودجه سال ۹۴، لایحه بودجه سال ۹۵ غیرواقع‌بینانه نیست.

سخنگوی دولت گفت: در لایحه بودجه سال ۹۵ مصارف ۱۲.۹ دهم درصد و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۱۷.۳ دهم درصد افزایش یافته است.

وی اظهار داشت: بودجه سال ۹۵ بر اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تدوین شده است.

نوبخت رشد اقتصادی ۵ درصدی، نرخ بیکاری ۱۰ درصدی و تورم ۱۰ تا ۱۲ درصدی را از اهداف بودجه ۹۵ خواند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: رشد اقتصادی مستمر از موضوعات مهم اقتصاد مقاومتی است که در سال ۹۴ رشد اقتصادی ۱ درصد بوده و در سال ۹۵ به ۵ درصد خواهد رسید که این سیاستگذاری‌ها بر اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

وی راهکار تحقق رشد اقتصادی را فعال کردن واحدهای تولیدی خواند و گفت: واحدهای تولیدی نیازمند سرمایه در گردش هستند.

نوبخت همچنین مقابله با حاشیه‌نشینی و اختصاص اعتبارات ویژه برای آبرسانی به روستاها را از ویژگی‌های مهم بودجه ۹۵ خواند.