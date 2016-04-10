سناریوی جدید دشمن قراردادن مردم مقابل سپاه است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار فتح الله جمیری صبح یکشنبه در همایش تخصصی فرهنگی خواهران شاغل در سپاه امام صادق(ع) اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران تاثیرگذاری بالایی در سطح جهان داشته است و این موضوع باعث افزایش دشمنی دشمنان با این نظام شده است.
وی با اشاره به اینکه این دشمنیها مسئولیت پاسداران را بیشتر کرده است، بیان کرد: خواهران پاسدار در مجموعه سپاه و بسیج نقش مهم و تاثیرگذاری دارند و بخش زیادی از ماموریتها را به دوش میکشند.
فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر با اشاره به اینکه بر اساس آموزههای دینی ما و وعدههای الهی، دشمنان اسلام زوالپذیر و نابودشدنی هستند، افزود: انقلاب اسلامی در حال حاضر حالت مرگ و زندگی را برای دشمنان اصلی خود نظیر آمریکا، اسرائیل و انگلیس رقم زده است.
وی با اشاره به اینکه دشمن فتنههای متعددی را بر علیه انقلاب اسلامی ایران ایجاد کردهاند، اضافه کرد: برای ماندن در مسیر اسلام و انقلاب، باید بصیرت پاسداری و ولایتمداری داشته باشیم.
جمیری با اشاره به اینکه آمریکا آخرین برگ برنده خود را مذاکره با جمهوری اسلامی ایران دانسته است، گفت: آمریکا بدهکارترین کشور دنیا است و فشارهای زیادی را تحمل کرده است و آمریکا در حال دست و پا زدن برای نجات از فنای خود است.
وی با اشاره به اینکه سناریوی جدید دشمن قرار دادن مردم مقابل سپاه است، ادامه داد: دشمن به نقش سپاه در حفاظت و پاسداری از این نظام و انقلاب اذعان دارند و در تلاش هستند که بین مردم و سپاه فاصله بیاندازند.
فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر گفت: سیستم موشکی سپاه یک موضوع کاملا دفاعی و در راستای تامین امنیت ملی بوده و هیچ ربطی به مسایل و مذاکرات هستهای ندارد.
وی با بیان اینکه سپاه مجموعهای مردمی است، تصریح کرد: دشمنان انقلاب مباحث هستهای را با مسایل موشکی و دفاعی سپاه گره می زنند و به اذهان مردم القاء می کنند که این سپاه پاسداران هست که با فعالیت های موشکی خود مانع از اجرای توافقات برجام می شوند.
به گزارش مهر، در این مراسم، فعالان فرهنگی، حافظان قرآن، فرزندان شهید پاسدار تجلیل شدند.
نظر شما