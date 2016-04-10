جشنواره ها باید محلی برای انتقال فرهنگ و آداب مردم منطقه شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسماعیل پور در جلسه هماهنگی برگزاری ششمین جشنواره «توت فرنگی» که پیش از ظهر یکشنبه برگزار شد، گردهم آمدن مردم مناطق مختلف را یکی از اهداف جشنواره ها برشمرد و اظهار کرد: جشنواره های مردمی همچون جشنواره توت فرنگی موجب شناخت و آگاهی مردم نسبت به هم، آداب و رسوم و باورها و انتقال فرهنگ ها می شوند.

وی افزود: اگر در قالب جشنواره های مردمی، نکات مذهبی و دینی، محیط زیستی و معضلات جامعه مطرح شود سطح کیفی جشنواره ارتقا می یابد.

فرماندار صومعه سرا تصریح کرد: نسل آینده باید بداند در منطقه ای که زندگی می کند چه تاریخ، آداب و رسوم و باورهایی در گذشته وجود داشته است.

به گفته اسماعیل پور، باید از ظرفیت جشنواره ها به خاطر حضور طیف گسترده مردم برای بیان برخی نکات و مسائل همچون بیانات مقام معظم رهبری درمورد تغییر سبک زندگی، اقتصاد مقاومتی و چالش های فرهنگی استفاده کرد.

وی با انتقاد از جشنواره های توت فرنگی در سال های گذشته گفت: متاسفانه جشنواره های سال های گذشته از لحاظ محتوایی دارای مشکل بود و مسئولان نتوانسته اند از ظرفیت و پتانسیل خوب آن به نحوه مطلوب استفاده کنند.

فرماندار صومعه سرا تاکید کرد: اشاره به فعالیت های انجام شده در حوزه کاشت توت فرنگی، میزان ایجاد اشتغال، درآمدزایی و جذب گردشگری و ارتباط آن با اقتصاد مقاومتی و جنبه های فرهنگی جمله از موارد مهمی است که باید در اجرای ششمین جشنواره توت فرنگی مورد توجه قرار گیرد.

اسماعیل پور طراحی نشان خاص برای این جشنواره و استفاده از گروه نمایش، موسیقی و پخت غذاها و شیرینی های بومی و محلی و محصولات مرتبط با توت فرنگی را از جمله موارد مهم دیگر در برگزاری جشنواره امسال توت فرنگی مطرح کرد.

ضرورت توجه بیشتر مسئولان به باغداران توت فرنگی کار

دهیار روستای صوفیانده بخش تولمات نیز که هر ساله میزبان گردشگرن متعددی برای حضور در جشنواره توت فرنگی است، در ادامه این جلسه با اشاره به اینکه امسال ششمین جشنواره توت فرنگی این روستا برگزار می شود، گفت: استان گیلان دارای ۷۷ هکتار باغ توت فرنگی است که سهم شهرستان صومعه سرا و صوفیانده از این میزان، ۲۰ هکتار است.

سیروس نوروزی افزود: جذب گردشگر، فروش محصول در داخل جشنواره، ایجاد انگیزه در جوانان روستا و اشتغالزایی و درآمدزایی در زمینه کاشت توت فرنگی از جمله اهداف جشنواره توت فرنگی در سال های گذشته بوده است.

وی به حضور بیش از شش هزار نفر از سراسر کشور در جشنواره سال گذشته در روستای صوفیانده اشاره و اظهار کرد: در زمینه جذب گردشگر، فروش محصول و ایجاد انگیزه توانستیم بسیار خوب عمل کنیم اما متاسفانه هنوز برخی مشکلات وجود دارد.

دهیار صوفیانده در ادامه از برگزاری کلاس های آموزشی با همکاری جهاد کشاورزی برای باغداران توت فرنگی و جوانان علاقه مند به پرورش توت فرنگی خبر داد و افزود: بیش از صد گواهینامه بهره برداری توت فرنگی سال گذشته صادر شد که متاسفانه بسیاری از این افراد برای شروع کار هنوز تسهیلات مورد نیاز را دریافت نکرده اند.

نوروزی با بیان اینکه صوفیانده زمانی خاستگاه صنعت پرورش نوغان و کرم ابریشم در شهرستان محسوب می شد، تصریح کرد: متاسفانه به دلیل کم توجهی مسئولان، این صنعت نابود شده و اگر به کاشت محصول توت فرنگی نیز نگاه ویژه نشود به سرنوشت نوغان و ابریشم دچار خواهد شد.