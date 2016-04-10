جرائم سایبری در خراسان رضوی ۶۰ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جواد قنبری ظهر یکشنبه در نشستی خبری که در محل اداره پلیس فتا خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: متاسفانه جرائم سایبری در خراسان رضوی در سال گذشته ۶۰ درصد افزایش داشته در حالیکه این میزان در سال ۹۳ به میزان ۲۰ درصد کمتر بوده است.

وی با بیان اینکه امسال نیز احتمال افزایش جرائم سایبری پیش بینی می شود، افزود: خراسان رضوی بعد از تهران در رتبه دوم میزان وقوع جرائم سایبری قرار دارد که علت آن را می توان در استقبال عمومی مردم در استفاده از فضای مجازی جستجو کرد چرا که به میزان استفاده بیشتر از شبکه های مجازی، میزان سوء استفاده ها نیز بالاتر می رود.

جانشین رئیس پلیس فتا خراسان رضوی عنوان کرد: در همین راستا پلیس تلاش کرده است تا روش های پیشگیرانه جدی تری نسبت به راه های افزایش جرائم سایبری اتخاذ کند و از آنجا که این جرائم روزانه در حال رشد هستند و هر روز نیز عنوان های جدیدتری وارد صحنه جرم می شود، نقش پیشگیرانه پلیس می تواند بسیار موثر باشد.

وی از شبکه های تلگرام که کاربران آن بیشتر از تلفن همراه استفاده می کنند به عنوان یک صحنه حدیدی از وقوع جرائم سایبری خبر و ادامه داد: با توجه به اینکه پهنای باند اینترنتی افزایش پیدا کرده و تبادل اطلاعات نیز به تبع آن گسترش بیشتری یافته است، جرائم اخلاقی و هتک حیثیت ها نیز افزایش قابل توجهی داشته است.

سرهنگ قنبری ابراز کرد: برای نمونه جرائمی مانند هک تلگرام که نتیجه اطلاعات ناکافی کاربران از این فضا است مشکلاتی را برای شهروندان به وجود آورده است به نحوی که مجرمان با مهندسی اجتماعی از طریق شبکه کدهای لازم را از کاربران دریافت و به کد تلگرام فرد دسترسی یافته و تمام اطلاعات شخصی و خصوصی او را مورد سوءاستفاده قرار می دهند.

وی تاکید کرد: یکی دیگر از جرائم سایبری اخاذی در بلیت های چارتر بوده که با توجه به اینکه خراسان رضوی همیشه مقصد مسافران است بیشتر اتفاقاتی که روی می دهد از استان های مبدا صورت می گیرد به این نحو که روز گذشته مسافری از اصفهان تماس گرفته که برای سفر به مشهد بلیت تهیه کرده اما زمانی که به فرودگاه مراجعه می کند، خبری از آن پرواز نبوده است.

جانشین رئیس پلیس فتا خراسان رضوی تصریح کرد: در گذشته جرائم اقتصادی و مالی با سهم ۷۹ درصدی رتبه اول جرائم سایبری را داشته است که متاسفانه در چندسال اخیر جرائم اخلاقی نیز در حال رشد بوده و به این شاخص در حال نزدیک شدن است.

وی نبود سرور شبکه های اجتماعی در داخل کشور را یکی از عوامل محدود کننده پلیس فتا دانست و گفت: زمانیکه این سرورها در داخل کشور باشد پلیس به راحتی می تواند به اطلاعات دسترسی پیدا کرده و از بروز بسیاری از جرائم نیز پیشگیری کند؛ برای نمونه یکی از شهروندان متوجه می شود که اطلاعات همسرش در فضای مجازی پخش شده است، زمانیکه این موضوع را پیگیری کردیم متوجه شدیم که مجرم فردی در کرمانشاه بوده که این کانال را اداره می کرده است که در حال حاضر نیابت قضایی صورت گرفته و تشریفات قضایی جهت دستگیری وی صادر شده است.

سرهنگ قنبری ابراز کرد: خوشبختانه ۹۰ درصد پرونده ها در پلیس فتا به نتیجه می رسد و تمامی مستندات در فضای مجازی ثبت می شود اما با توجه به افزایش جرائم دیجیتالی حجم پرونده های جرائم اخلاقی نیز در مرحله هشدار دهنده ای قرار گرفته است که بیشتر آنها عامل جدایی و طلاق در جامعه می شوند.

وی افزود: در سال ۹۳ جرائم اقتصادی ۶۰ درصد، جرائم اخلاقی ۳۲ درصد و جرائم سیاسی و اجتماعی ۸ درصد جرائم را به خود اختصاص داده اند.

جانشین رئیس پلیس فتا خراسان رضوی با اشاره به نبود امنیت در فضای مجازی به شهروندان هشدار داد تا قبل از نصب هر گونه نرم افزار بر روی تلفن همراه های خود ابتدا اطلاعات امنیتی آن را مطالعه کرده تا دیگران نتوانند به اکانت آنها در تلگرام دسترسی پیدا کند.