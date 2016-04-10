به گزارش خبرگزاری مهر، احمد فیروزی مسئول اجرایی ستاد توسعه فناوری انرژی های تجدید پذیر معاونت علمی در نشست با مدیران آموزش فنی وحرفه ای آذربایجان شرقی اظهار کرد: سند ملی توسعه دانش بنیان انرژی های تجدید پذیر پس از بررسی های کارشناسانه تهیه و به شورای عالی انقلاب فرهنگی برای بررسی و تایید، ارائه شده است.

وی خاطر نشان کرد: در این سند با توجه به چشم انداز ۱۴۰۴ و تامین سه درصد از انرژی کل کشور از این حوزه، سیاست های تولید و استفاده از منابع تجدید پذیر مانند انرژی های خورشیدی، بادی، زمین گرمایی، هیدروژن و پیل سوختی و زیست توده در نظر گرفته شده است.

فیروزی تصریح کرد: این سند در صورت تایید به عنوان پیوست سند جامع علمی کشور که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب، تدوین و برای اجرا ابلاغ می شود که طی آن مقرر شده ۱۰درصد تولید برق نیروگاه های کشور تا چشم انداز ۱۴۰۴ از محل انرژی های تجدید پذیر تامین شود که لازمه تحقق این امر تربیت نیروی انسانی ماهر جهت تزریق به این واحدها است.

فیروزی ابراز کرد: یکی از بندهای پیشنهاد شده در این سند تربیت نیروی کار ماهر و متخصص برای صنایع مطرح در این سند است که باید با مشارکت مراکز آموزشی بخصوص آموزش فنی و حرفه ای کشور در این خصوص برنامه ریزی و نشست های مشترک برگزار شده و برنامه اجرایی آن تدوین شود.

وی در بازدیدی که از کارگاه های تخصصی بخصوص کارگاه آموزشی انرژی های تجدید پذیر عنوان نمودند: پتانسیل های لازم چه از لحاظ نیروی انسانی و تجهیزات کارگاهی در استان فراهم شده است که ستاد نیز این موضوع را مدنظر قرار داده و در برنامه ها و تصمیمات آتی از این امکانات به نحو مقتضی استفاده خواهد کرد.