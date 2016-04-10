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۲۲ فروردین ۱۳۹۵، ۱۵:۱۸

مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

پیش بینی حضور ۱۰ هزار نفر در اعتکاف چهارمحال و بختیاری

پیش بینی حضور ۱۰ هزار نفر در اعتکاف چهارمحال و بختیاری

شهرکرد - مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری از پیش بینی حضور ۱۰ هزار نفر در مراسم اعتکاف امسال این استان خبر داد.

حجت الاسلام سید جعفر مرتضوی در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به پیش بینی حضور ۱۰ هزار نفر در مراسم اعتکاف چهارمحال و بختیاری، عنوان کرد: ۱۴۱ مسجد در چهارمحال و بختیاری پذیرای معتکفان هستند.

وی در ادامه با اشاره به راه اندازی مرکز ثبت نام مراسم اعتکاف در شهرکرد، عنوان کرد: این مرکز در جنب سازمان تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری راه اندازی شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری افزود: این مرکز در راستای تسهیل گری در روند ثبت نام و ارائه اطلاعات مساجد میزبان معتکفان به شهروندان شهرکردی راه اندازی شده است.

مرتضوی اظهار داشت: همچنین در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) شهرکرد و مسجد جامع شهرکرد نیز از علاقه مندان برای حضور در مراسم اعتکاف ثبت نام می شود.

وی یادآور شد: همچنین سامانه ثبت نام مراسم اعتکاف امسال در فضای مجازی راه اندازی شده است که علاقه مندان می توانند از طریق این سامانه ثبت نام کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: ثبت‌نام اینترنتی اعتکاف در استان تا اول اردیبهشت ادامه دارد و علاقمندان می‌توانند برای ثبت نام به سامانه اینترنتی www.etekafchb.ir مراجعه کنند.

کد مطلب 3594947

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