به گزارش خبرنگار مهر، هاشم ولی پور مطلق ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بارش باران در منطقه نهبندان سبب بروز خسارت‌های مختلفی در این شهرستان شده است.

وی بیان کرد: بر اثر بارندگی و جاری شدن سیلاب در شهرستان نهبندان بویژه روستای چهار فرسخ ۱۲۰ هکتار اراضی زراعی این روستا حدود ۴۰ تا ۱۰۰ درصد تخریب شده است.

خسارت ۴۰ میلیارد ریالی سیل به بخش کشاورزی نهبندان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه سیل به بخش‌های کشاورزی و قنوات خسارت‌های زیادی وارد کرده است، گفت: براساس برآوردهای صورت گرفته توسط کارشناسان بیش از ۴۰ میلیارد ریال به این بخش خسارت جدی وارد شده است.

ولی پورمطلق گفت: علاوه بر تخریب مزارع گندم حدود ۱۵ هکتار باغات پسته و انار از بین رفته است.

وی با بیان اینکه اقلیم استان بویژه شهرستان نهبندان برای کشاورزان دو روی سکه دارد یکی خشکسالی که موجب کمبود شدید آب می‌شود، بیان داشت: اما از سوی دیگر بارش های مقطعی نیز موجب بروز سیلاب می‌شود که در اکثر مواقع با شکسته شدن سیل بندهای کوچک موجب آبگرفتگی شدید و سیلاب می‌شود.

ولی پور با بیان اینکه بیشترین خسارت سیل در نهبندان مربوط به قنوات و بخش کشاورزی بوده افزود: پنج رشته قنات در روستای چهار فرسخ بطور کامل مسدود شده است.

وی افزود: یک قنات به طول دو هزار متر، یک قنات به طول یکهزار متر و یک قنات به طول ۳۰۰ متر بطور کامل دچار سیل زدگی شده و اگر چه هنوز اعتباری برای مرمت و بازسازی قنوات مشخص نشده ولی کار احیاء قنوات آغاز شده تا کشاورزان بتوانند از قنوات برای استفاده کشاورزی بهره‌مند شوند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یادآور شد: علاوه بر خسارات مالی به بخش کشاورزی، بخش دام این روستا هم دچار خسارت شد به طوریکه تعداد ۱۴ راس دام تلف شدند.

ولی‌پورمطلق اعلام کرد: سازمان جهاد کشاورزی به ۲۰۰ خانوار کشاورزی خسارت دیده این منطقه تسهیلات قرض الحسنه اختصاص داده است.