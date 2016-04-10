اقتصاد مقاومتی یک مسئله انقلابی است؛ ربطی به چپ و راست ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مراسم افتتاحیه میز مطالعاتی اقتصادی مقاومتی و رونمایی از سایت اقتصاد مقاومتی که در مرکز پژوهش ها و سنجش افکار صداوسیما برگزار شد، گفت: مقاومت بدون اقتصاد مقاومتی امکان پذیر نیست. اگر در مسائل داخلی و خارجی می خواهیم مقاومت کنیم باید اقتصاد ایران مقاومتی شود. این یک انتخاب صرف نیست ، بلکه یک ضرورت اجتناب ناپذیر است در کنار یک انتخاب حکیمانه.

رضایی افزود: اقتصاد همان ایستگاهی است که غرب توانسته سایر انقلاب ها را در آن متوقف کند. اقتصاد مقاومتی می گوید انقلاب اسلامی می تواند و باید مقاومت کند و اهدافش را به سر انجام برساند. عبور انقلاب از ایستگاه اقتصاد خودش یک انقلاب و نهضت و تحول است که با چند بخشنامه و دستور العمل انجام نمی‌شود. یک انقلاب به معنای کامل باید صورت بگیرد. اگر نتوانیم از اقتصاد عبور کنیم با یک شکست سنگین روبرو می شویم. در این نهضت رسانه ها نقش بسیار به سزایی دارند.در شرایط امروز گفتمان انقلاب گفتمان اقتصاد مقاومتی است.

استاد دانشگاه امام حسین (ع) گفت: اقتصاد مقاومتی باید تبدیل به یک گفتمان بشود و ربطی به چپ و راست و این و آن ندارد. یک مساله انقلابی است که با زندگی همه مردم ما سر و کار دارد.

رضایی با بیان تفاوت نظام سیاسی ایران با غرب گفت: انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی از آغاز پیدایش خود در جامعه جهانی و روابط بین المللی به عنوان یک پدیده جدید به ظهور رسید و از آن زمان چالش هایی با آن آغاز شده است. هم جامعه جهانی و هم روابط بین الملل با مخالفت هایی به استقبال ما آمد ، آن ها در تعاملات اجتماعی و اقتصادی و دیگر پارادایم ها با ایران وارد تقابل شدند. در جهان بعد از عدم استقرار دموکراسی های یونانی، نظام دیگری با عنوان جمهوریت شکل گرفت که با دموکراسی متفاوت بود. در یک روند دویست ساله جمهوریت به عنوان یک نظام پذیرفته شده در دنیا ، دین را از صحنه اداره جوامع حذف کرد. حاکمیت اکثریت در چارچوب اراده بشری یا قانون که همان جمهوری است با پدیده جمهوری اسلامی مواجه شد.

«در مواجهه با این پدیده جدید، غرب که مدعی اندیشه و تفکر بود،با جمهوری اسلامی چالش سیاسی، امنیتی و اقتصادی را آغاز کرد. جمهوری اسلامی به عنوان یک اندیشه سیاسی است که غرب در بعد استفاده از ابزار نظامی، اقتصادی و رسانه ای با آن به چالش برخواسته است. این سه مسیر را غرب با جمهوری اسلامی در پیش گرفته و به دستکاری افکار عمومی و سراب سازی اجتماعی را در پیش گرفته و حالا این سه شیوه، از جنگ و تحریم و دستکاری افکار عمومی اقتصاد ما را هدف قرار داده اند و تردید افکنی را ایجاد کرده است.»

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به شرایط پس از برجام گفت: در همین ماجرای برجام،آن طور که فضاسازی شد نه تولید به سرعت اضافه شد نه اشتغال گسترش یافت و نه جنس ها ارزان شد. این فردای وعده داده شده از طریق رسانه‌ها، هیچ گاه نرسید. این احاله به آینده و سراب سازی در موضوع برجام، به کاهش تولید و رکود منجر شده و به اقتصاد ما آسیب زد.

رضایی افزود: در رابطه با اقتصاد مقاومتی یک بخش مفاهیم و نظریه هاست که اجماع در نخبگان را تشکیل می دهد که به یک برداشت یکسان و نزدیک به هم را ایجاد کند. اما ماندن در این بخش کافی نیست. بخش دوم، اقدامات و راهکارها و روش ها است. بخش های مختلف دارد از صنعت تا نرم افزار و کشاورزی.

رضایی با اشاره به راه اندازی میز اقتصاد مقاومتی در صداوسیما گفت: باید تشکر کنیم از رسانه ملی که یک اقدام عملی را در سال جدید نشان داده است. البته کل صداوسیما باید اقتصاد مقاومتی را درک کند و تولیدات و تجهیزاتش باید در دنیا خریدار پیدا کنند. اگر صداوسیما بخواهد از جاهای دیگر تغذیه کند، باید اقتصاد مقاومتی به معنای اعم در آن اجرایی شود. بالاخره این اقدام عملی را در صداوسیما به فال نیک می گیریم و به عنوان یک نقشه راه آن را ضروری می دانیم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد داد: جلسات مشترک بین دبیرخانه و صداوسیما برگزار شود تا این سازمان الگوی اقتصاد مقاومتی در کشور بشود.