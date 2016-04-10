دو شماره جدید فصلنامه «نقد کتاب کلام، فلسفه، عرفان» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین و هشتمین شماره از فصلنامه «نقد کتاب کلام، فلسفه، عرفان» در پنج بخش «نقد آثار تالیفی»، «نقد آثار ترجمهای»، «جستار»، «شایسته مطالعه» و «نشست» منتشر شد.
سردبیر این فصلنامه در سخن خود با اشاره به برگزاری سی و سومین دوره جایزه کتاب سال مینویسد: «به لحاظ کمی در حوزه فلسفه غرب نشاط بیشتری برای تالیف و ترجمه دیده میشود. دلیل ماجرا شاید این باشد که حوزه فلسفه غرب، تنوع و تکثر غیرقابل قیاسی با فلسفه اسلامی دارد و به نوعی بیشتر با مسائل انضمامی زمانه ما گره خورده است.»
در بخش «نقد آثار تالیفی» ۱۰ نقد از سوی پژوهشگران فلسفه به چاپ رسیده است که از میان آنها میتوان به نقد و بررسی کتاب «ادیان و مکتبهای فلسفی هند»، «درباره غرب» پرسش از وجود»، «فرهنگ و اندیشه فیلسوف زمانه» معرفی و نقد کتاب «ادیان و مذاهب در ایران باستان» اشاره کرد.
در بخشی از نقد کتاب «ادیان و مذاهب در ایران باستان» میخوانیم: «سابقه دین به قدمت و دیرینگی وجود انسان در عرصه گیتی است. از زمانی که بشر گام در هستی وجود نهاده، دین نیز با او همقدم و همراه بوده است. از اینرو دیرینهشناسان، انسانشناسان و دینپژوهان بشر را موجودی دینمدار میدانند.»
«نقد آثار ترجمهای» دیگر بخش فصلنامه «نقد کتاب کلام، فلسفه، عرفان» است. «علم جدید و مبانی نظری مابعدالطبیعه در فیزیک اسحاق نیوتن» به قلم استاد کریم مجتهدی منتشر شده است. «داستان یک قرن ایدئالیسم آلمانی»، «بیگانگی و انحراف از انسان» و معرفی و نقد کتاب «هایدگر واپسین» از جمله مقالاتی است که در این بخش منتشر شده و پیشروی خوانندگان قرار گرفته است.
مقاله «پرسش از کارآمدی فلسفه در زمان توسعهنیافتگی»، نوشته استاد رضا داوری اردکانی، نخستین مقالهای است که در بخش «جستار» این فصلنامه منتشر شده است. «عقل و دین در نظر و عمل، اسلام و مسیحیت» و «نگاهی به دائرهالمعارف شرح حال اندیشمندان اسلامی» دو مقاله دیگر این بخش را تشکیل میدهد.
«شایسته مطالعه» و «نشست» دو بخش پایانی هفتمین و هشتمین فصلنامه «نقد کتاب کلام، فلسفه، عرفان» است. در این دو بخش کتابهای شایسته مطالعه به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی در اختیار خوانندگان قرار گرفته است، همچنین علاقهمندان میتوانند نشستهای نقد و بررسی «ما و فارابی» و «مسائل اساسی پدیدارشناسی» را از نظر بگذرانند.
فصلنامه «نقد کتاب کلام، فلسفه، عرفان» از سوی موسسه خانه کتاب با سردبیری مالک شجاعیجشوقانی منتشر شده است. علاقهمندان میتوانند این فصلنامه را به بهای ۶ هزار تومان از کتابفروشیها و روزنامهفروشیهای معتبر تهیه کنند.
هفتمین و هشتمین شماره از فصلنامه «نقد کتاب کلام، فلسفه، عرفان» با انتشار مقالاتی از استادان فلسفه، معرفی و نقد آثار حوزه فلسفه منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین و هشتمین شماره از فصلنامه «نقد کتاب کلام، فلسفه، عرفان» در پنج بخش «نقد آثار تالیفی»، «نقد آثار ترجمهای»، «جستار»، «شایسته مطالعه» و «نشست» منتشر شد.
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