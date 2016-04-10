مزارع غلات خراسان رضوی در وضعیت بحرانی قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی، محمد سمیعی اظهار کرد: مزارع غلات استان در وضعیت بحرانی آفت سن قرار دارند و مبارزه همگانی و سریع با این آفت ضرورت دارد.

وی اضافه کرد: بخش زیادی از مزارع غلات مناطق گرم و آفتاب گیر استان مورد هجوم آفت سن قرار گرفته و نیازمند مبارزه سریع با این آفت هستیم.

سمیعی ادامه داد: تاکنون در ۴۵ هزار هکتار از مزارع غلات علیه سن مادری مبارزه انجام شده و انتظار می رود حداقل با ۱۰ هزار هکتار دیگر این مبارزه انجام شود.

وی با اعلام آمادگی برای مبارزه با پوره سن افزود: پیش بینی مبارزه با ۱۰۰ هزار هکتار علیه پوره سن در سطح مزارع استان شده است.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی اعلام کرد: سموم مبارزه با آفت سن غلات به اندازه کافی در سم فروشی ها موجود بوده و کشاورزان باید با مشورت کارشناسان اقدام اساسی را در مبارزه با این آفت انجام دهند.

سمیعی خاطر نشان کرد: تسهیلات خرید سم پاش از محل اعتبارات مکانیزاسیون و بدون سقف برای کشاورزان در نظر گرفته شده است .

وی افزود: مهار نشدن آفت سن غلات علاوه بر اینکه می تواند محصول امسال کشاورزان را از بین ببرد، زمینه ای برای تشدید این آفت در سال آینده را نیز فراهم می سازد.