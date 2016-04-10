ترافیک نیمه سنگین در آزادراه کرج/ کاهش ۴.۹ درصدی تردد

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین وضعیت ترافیکی در محورهای برون شهری نشان می دهد که در حال حاضر در استان تهران محور ساوه - تهران (ابتداي آزادراه) و در استان البرز محورهای آزادراه کرج - تهران کيلومتر ۲۵، آزادراه کرج - قزوين (ترمينال کلانتري)، آزادراه تهران - کرج کيلومتر ۲۵ و آزادراه کرج - تهران پل کلاک با ترافیک نیمه سنگین روبرو هستند.
در استان مازندران محور ساري - قائمشهر هم ترافیک نیمه سنگین گزارش شده است.
کاهش ۴.۹ درصدی تردد در محورهای برون شهری
بر اساس اطلاعات دوربینهای نظارت تصویری و سامانههای هوشمند تردد شمار برخط در حال حاضر غیر از محورهای مسدود و ممنوع ذکر شده در این گزارش، بقیه محورهای مواصلاتی کشور باز است و تردد در آنها به روال عادی جریان دارد.
کل تردد ثبت شده در شبانهروز گذشته براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۱۷۳۳ دستگاه ترددشمار فعال در محورهای برونشهری، نسبت به روز قبل ۴.۹ درصد کاهش نشان میدهد، در همین مدت همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین در ترافیک راهها ۱۶ درصد، اوج تردد بین ساعات ۱۷ الی ۱۸ و کمترین تردد بین ساعات ۳ الی ۴ صبح صورت پذیرفته که هموطنان با آگاهی از این موضوع میتوانند ساعات مناسبتری را برای سفر انتخاب کنند.
محور فرعی بنجار به هیرمند در استان سیستان و بلوچستان که به دلیل طغیان کانال آب و نداشتن ظرفیت کافی و بالا آمدن گل و لای محور مسدود شده بود با تلاش عوامل راهداری بازگشایی شد.
پرترددترین جادههای کشور
آزادراه کرج-تهران، آزادراه تهران-کرج، آزادراه کرج-قزوین، آزادراه قزوین-کرج، آزادراه تهران-قم، آزادراه قم-تهران، آزادراه ساوه-تهران، آزادراه تهران-ساوه، مسیر پاکدشت-تهران و تهران-پاکدشت، محور تهران-شهریار و محور جاجرود-تهران در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین ترافیک را داشتهاند.
ممنوعیت تردد به دلیل مشکلات جوی
محور پونل - خلخال واقع در استانهای گیلان و اردبیل به دلیل بارش شدید برف و کولاک تا اطلاع بعدی مسدود است.
محور شمشک - دیزین واقع در استانهای البرز و تهران تا اطلاع بعدی به دلیل بارش برف و باران و احتمال ریزش کوه مسدود است.
محور سروآباد - پاوه واقع در استان کردستان از ساعت ۲۲:۰۰ مورخ ۷ آبان ۹۴ تا اطلاع بعدی به دلیل بارش شدید باران ریزش کوه و نبود ایمنی کافی مسدود است.
محور گنجنامه-تویسرکان واقع در استان همدان از مورخ ۲۰ آبان ۹۴ تا اطلاع بعدی با توجه به شرایط جوی و صعب العبور بودن مسیر مسدود اعلام میشود.
محور رودان-بندرعباس (مسیر رفت) واقع در استان هرمزگان از مورخ ۱۲ فروردین ۹۵ تا اطلاع بعدی به دلیل ریزش کوه مسیر مسدود و هدایت بار ترافیکی از مسیر برگشت به صورت دو طرفه امکانپذیر است.
محور سی سخت - بیده واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد از مورخ ۲۵ آبان ۹۴ تا اطلاع بعدی با توجه به کوهستانی و برفگیر بودن و نبود ایمنی کافی مسیر مسدود اعلام میشود.
ممنوعیت تردد به تفکیک یا اولویت وسایل نقلیه
در محور کرمان ـ راین ـ حسین آباد ـ جیرفت (ساردوئیه ـ جیرفت)، واقع در استان کرمان به دلیل مداخله با ترافیک شهری و تردد در جاذبههای گردشگری و عبور ۲۳ کیلومتری از مسیر فرعی، تردد خودروهای سنگین و حاملان فرآوردههای نفتی ممنوع و مسیر جایگزین محور ترانزیت کرمان ـ دهبکری ـ جیرفت معرفی میشود؛ تردد وسایل نقلیه سواری در محور فوق بلامانع است.
محور امیدیه - جایزان واقع در استان خوزستان از روز ۲۴ بهمن ۹۴ لغایت ۲۴ فروردین ۹۵ به صورت ۲۴ ساعته به دلیل اجرای عملیات ترمیم جاده اصلی حدفاصل کیلومتر ۳ الی ۶۰۰+۷ مسدود بوده و تردد از محور جایگزین امیدیه – آغاجاری – چم نظامی – جایزان انجام میشود.
در محور دماوند ـ فیروزکوه واقع در استان تهران، از مورخ ۲۱ فروردین لغایت ۳۱ خرداد ۹۵ روزهای شنبه تا سهشنبه از ساعت ۸ تا ۱۸ و روزهای چهارشنبه تا ساعت ۱۴ هر هفته، به غیر از ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت حفاظتی پلیمری، حد فاصل جابان تا هنرستان کشاورزی آئینه ورزان، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت احتیاط انجام میشود.
محور کرج - چالوس (کندوان) از مورخ ۲۱ فروردین تا ۲ تیر ۹۵ روزهای شنبه تا سهشنبه هر هفته از ساعت ۸ تا ۱۶ و روز چهارشنبه تا ساعت ۱۲ هر هفته به غیر از ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت حدفاصل تونل کندوان تا میدان امیر کبیر تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام میشود.
در آزادراه تهران – قم واقع در استان تهران از مورخ ۲۱ فروردین لغایت ۲ تیر ۹۵ روزهای شنبه تا دو شنبه از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۷ و روز سهشنبه تا ساعت ۱۲ هر هفته به غیر از روزهای چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه و ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، حدفاصل عوارضی تا پایان حوزه استحفاظی اداره راه وشهرسازی استان تهران، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط با اعمال محدودیت ترافیکی در یک خط عبور (یک سوم مسیر) انجام میشود.
در محور هراز (حدفاصل گزنک تا کندلوی در استان مازندران) روز ۲۴ فروردین ماه ۹۵ ساعت ۶ الی ۸ به دلیل اجرای عملیات نصب حلقه های القایی دستگاه تردد شمار، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام میشود.
مسافران میتوانند برای دریافت اطلاعات تفصیلی راهها و خلاصه آخرین وضعیت جادهها، عدد ۱۴۱ را به شماره ۱۰۰۰۱۴۱ پیامک کنند و یا با شمارههای ۱۴۱ و ۸۸۹۲۵۲۵۲ تماس بگیرند.
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