به گزارش خبرگزاری مهر، سامسونگ همکاری خود را با موسسه ملی سلطنتی نابینایان بریتانیا RNIB از سال ۲۰۱۲ آغاز کرده است تا قابلیت دسترسی و استفاده آسان در محصولات صوتی تصویری خود را به گونهای ارتقا دهد که امکان استفاده بهینه نابینایان و کمبینایان از این محصولات را بهبود بخشد.
از اینرو این کمپانی کره ای تلاش میکند به کمک بهروزترین تکنولوژیها، تلویزیونهایی با کاربری پیشرفته طراحی و تولید کند تا تجربه تماشای تلویزیون را برای کاربران مختلف ارتقا دهد. در این راستا، سامسونگ به صورت خاص برای افراد کمبینا و نابینا امکاناتی در تلویزیونهای خود در نظر گرفته که میتوان به راهنمای صوتی و رابط کاربری قدرتمند اشاره کرد.
امکان راهنمای صوتی سامسونگ بخشی از کارکردهای تلویزیون را برای استفاده افراد کمبینا و نابینا آسانتر میکند. این امکان، شامل عملیاتهایی مانند عوض کردن کانال، توصیف برنامههایی که نمایش داده میشوند، وبگردی و فعالیتهای دیگری است که معمولا فقط روی صفحه تلویزیون نمایش داده میشوند اما از این پس، نابینایان نیز امکان استفاده از آن را خواهند داشت. به این ترتیب، کاربران کمبینا و نابینا میتوانند با استفاده از صدا برای مدیریت اپلیکیشنها، ضبط برنامهها و درخواست اطلاعاتی مثل برنامههای بعدی، راحتتر با تلویزیون ارتباط برقرار کنند.
به همین دلیل موسسه ملی سلطنتی نابینایان بریتانیا جایزه خلاقیت و نوآوری را برای برای ایجاد رابطه کاربری و دسترسی مناسب در این تلویزیونها جهت استفاده نابینایان، به سامسونگ اهدا کرد. این جایزه به شرکتهایی تعلق میگیرد که با معرفی تکنولوژی خلاقانه، برای افراد نابینا و کمبینا این امکان را فراهم میکنند که راحتتر و با استقلال بیشتری زندگی کنند.
