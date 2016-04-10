۲۲ فروردین ۱۳۹۵، ۱۵:۴۳

تلویزیون‌های هوشمند برای افراد کم‌بینا و نابینا تولید شد

سامسونگ الکترونیکس با استفاده از تکنولوژی خلاقانه در تلویزیونهای هوشمند، این امکان را برای افراد نابینا و کم‌بینا فراهم کرده که بتوانند تماشای تلویزیون را تجربه کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سامسونگ همکاری خود را با موسسه ملی سلطنتی نابینایان بریتانیا RNIB از سال ۲۰۱۲ آغاز کرده است تا قابلیت دسترسی و استفاده آسان در محصولات صوتی تصویری خود را به گونه‌ای ارتقا دهد که امکان استفاده بهینه نابینایان و کم‌بینایان از این محصولات را بهبود بخشد.

از این‌رو این کمپانی کره ای تلاش می‌کند به کمک به‌روزترین تکنولوژی‌ها، تلویزیون‌هایی با کاربری پیشرفته طراحی و تولید کند تا تجربه تماشای تلویزیون را برای کاربران مختلف ارتقا دهد. در این راستا، سامسونگ به صورت خاص برای افراد کم‌بینا و نابینا امکاناتی در تلویزیون‌های خود در نظر گرفته که می‌توان به راهنمای صوتی و رابط کاربری قدرتمند اشاره کرد.

امکان راهنمای صوتی سامسونگ بخشی از کارکردهای تلویزیون را برای استفاده افراد کم‌بینا و نابینا آسان‌تر می‌کند. این امکان، شامل عملیات‌هایی مانند عوض کردن کانال، توصیف برنامه‌هایی که نمایش داده می‌شوند، وب‌گردی و فعالیت‌های دیگری است که معمولا فقط روی صفحه تلویزیون نمایش داده می‌شوند اما از این پس، نابینایان نیز امکان استفاده از آن را خواهند داشت. به این ترتیب، کاربران کم‌بینا و نابینا می‌توانند با استفاده از صدا برای مدیریت اپلیکیشن‌ها، ضبط برنامه‌ها و درخواست اطلاعاتی مثل برنامه‌های بعدی، راحت‌تر با تلویزیون ارتباط برقرار کنند.

به همین دلیل موسسه ملی سلطنتی نابینایان بریتانیا جایزه خلاقیت و نوآوری را برای برای ایجاد رابطه کاربری و دسترسی مناسب در این تلویزیون‌ها جهت استفاده نابینایان، به سامسونگ اهدا کرد. این جایزه به شرکت‌هایی تعلق می‌گیرد که با معرفی تکنولوژی خلاقانه، برای افراد نابینا و کم‌بینا این امکان را فراهم می‌‌کنند که راحت‌تر و با استقلال بیشتری زندگی کنند.

