۳۳۰۰ فرصت شغلی در حوزه کشاورزی لرستان ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا بازدار ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری لرستان با اشاره به تعداد فرصتهای شغلی ایجاد شده در بخش کشاورزی لرستان طی سال گذشته اظهار داشت: در این راستا در مدت زمان یاد شده بیش از سه هزار و ۳۶۸ فرصت شغلی در این بخش ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه سهم جهاد کشاورزی در زمینه ایجاد اشتغال در این حوزه طی سال گذشته دو هزار و ۷۴۶ فرصت بوده است گفت: این در حالیست که بیشتر از این میزان در لرستان اشتغال ایجاد شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از رشد ۱۲۲ درصد اشتغال ایجاد شده در لرستان نسبت به برنامه مصوب خبر حوزه کشاورزی طی سال گذشته خبر داد و تصریح کرد: در مجموع بیش از ۹۶ میلیارد تومان برای ایجاد این تعداد فرصت شغلی در حوزه کشاورزی استان اعتبار و تسهیلات صرف شده است.

بازدار بیان داشت: این میزان اعتبار از محل اعتبارات تملک و دارایی، بخش خصوصی و همچنین تسهلات بانکی پرداخت شده است.