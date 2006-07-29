  1. دین و اندیشه
۷ مرداد ۱۳۸۵، ۱۰:۲۹

امامان مساجد اردن ساماندهي مي شوند

به منظور ارتقاء فعاليتهايي كه از سوي امامان مساجد انجام مي شود و همچنين ايجاد بستري براي تأثيرگذاري بهتر بر مخاطبان، بنياد ساماندهي امامان مساجد اردن تأسيس مي شود .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از الدستور، عبدالفتاح صلاح وزير اوقاف و امور و مقدسات اسلامي اردن به دنبال افتتاح مسجدي در اين كشور به تأسيس بنيادي براي ساماندهي به امور ائمه و مبلغان مسلمان اشاره كرد و اظهار داشت: ائمه، خطيبان و مبلغان مساجد در جوامع اسلامي نقش مهمي دارند، چرا كه آنها با داشتن منبري آزاد، به توجيه مسلمانان مي پردازند و با فرهنگ سازي و آموزش صحيح، راهي را به آنها نشان مي دهند كه به سوي سعادت و خير پيش رفته و از بركات دنيوي و اخروي بهره مند شوند.

عبدالفتاح صلاح با بيان اينكه وزارت اوقاف اين كشور از ائمه و مبلغان خواسته است تا با دوري از تعصبات به ارشاد مسلمانان و جوانان اقدام كنند، تصريح كرد: ائمه بايد به گونه اي فعاليت كنند تا آموزه هاي دين اسلام و مبادي آن را به درستي به مسلمانان عرضه كنند، از تعصبات خشك و بي اساس و تبعيضات مختلف بر حذر باشند و تنها سعي در تحقق اهداف خود داشته باشند.

وي در ادامه افزود: درهاي خير بسيار زياد است و ساخت مساجد و آباداني آن يكي از اين درها است، از اين رو ساماندهي به امور مسلمانان و امامان و مبلغان در اين راستا از اهميت ويژه اي برخوردار است.

وزير اوقاف و امور و مقدسات اسلامي اردن با بيان اينكه مساجد خانه خدا بر روي زمين هستند، گفت: مؤمنان در اين خانه مقدس به ذكر خدا، ياد او، توحيد و دعوت مي پردازند و با پناه بردن به او بسياري از حوائج خود را بر آورده مي سازند؛ بنابراين مساجد ثروت عظيمي است كه همه كشور اسلامي از آن بهره مند هستند.

