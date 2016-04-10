بیشتر قاچاق در خوزستان مربوط به مواد خوراكی و آرایشی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالله نظرپور پیش از ظهر امروز یکشنبه در جلسه مبارزه با قاچاق كالا و ارز خوزستان عنوان كرد: در سال گذشته اقدامات بسیار خوبی در زمینه كشف كالاهای قاچاق در استان صورت گرفت و بر اساس آمار به دست آمده، قاچاق مواد خوراكی آرایشی بهداشتی بیشترین آمار را در این میان به خود اختصاص داده اند.

فرمانده مرزبانی خوزستان افزود: در مرزهای چذابه و شلمچه نصب دستگاه حمل و نقل چمدان( xRay) به شدت مورد نیاز است البته در كنار پایانه های مرزی شلمچه و چذابه در بنادر استان نیز نیازمند نصب این دستگاه هستیم.

وی با اشاره با اشاره به آثار اجتماعی و اقتصادی مثبت راه اندازی بنادر هندیجان و شادگان گفت: در این خصوص باید با مدیریتی صحیح به فعالیت های اقتصادی صورت گرفته سمت و سویی مناسب و بر اساس چارچوب های قانونی دهیم.

نظرپور اظهار كرد: پنج هزار شناور در آبهای استان خوزستان در حال تردد هستند كه برای رصد و بررسی بهتر این شناور ها نیازمند تجهیزات جدید هستیم.

وی تصریح كرد: خوشبختانه تعاملات بسیار خوب صورت گرفته با اداره كل گمرك استان خوزستان، باعث شده تا كمیسیون مبارزه با قاچاق كالا و ارز خوزستان در سطح كشور دارای نمره قابل قبولی شود و به نسبت سایر استان ها در جایگاه مناسبی قرار بگیرد.

فرمانده مرزبانی خوزستان گفت: بخش عمده ای از آمار قاچاق در استان مربوط به استان بوشهر و بندر دیلم است كه متاسفانه به دلیل عدم نظارت صحیح در مرزهای این دو منطقه این نوع قاچاق در آمار خوزستان به ثبت می رسد.