دشمن از راه هنر به دنبال ضربه زدن به انقلاب اسلامی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، رمضان بهزادی ظهر يكشنبه در آيين افتتاحيه برنامه های هفته قرآن و عترت استان كردستان اظهار داشت: شهیدان در راه دین و قرآن در عرصه های حق علیه باطل جنگیدند و به برکت خون آن عزیزان امروز کشورمان در امنیت و آرامش قرار دارد.

وی افزود: به بركت خون شهيدان نقشه راه ترسيم شده و بايد راه اين بزرگواران را با ترسيم نقشه فرهنگی ادامه دهیم تا دشمنان هیچ گونه راه نفوذی را پیدا نکنند.

جانشین فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان در بسیج بیان کرد: به فرمايش مقام معظم رهبری انقلاب نياز به هنر دارد و بايد در اين راستا روش هايی نوين را در جامعه پياده كرد و مشكلات جامعه را در قالب هنر عرضه و راه حل های آن را پيدا كنيم.

بهزادی یادآور شد: بايد به دنبال هنری باشيم كه چهره كريه و زشت دشمنان نظام و انقلاب و كسانی كه زالو صفتانه خون جامعه را می مكند را نشان دهد.

وی ادامه داد: امروز دشمن از راه هنر به دنبال ضربه زدن به ارزش ها و آرمان های اسلام است و باید فعالان این حوزه با تکیه به کلام الهی راه ضربه زدن را از دشمنان بگیرند.

جانشین فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان در بسیج گفت: در سالروز شهادت شهيد آوينی و روز قشر بسيج هنرمندان هستیم و باید گفت که به واقع بسيج تفسير كننده هنر انقلاب است و شهيدان با خون خود هنر انقلاب را ترسيم كردند و از پيروان واقعی قرآن و عترت به شمار می روند.

بهزادی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی نسخه شفا بخش است و می تواند جنگ نابرابر اقتصادی و معضلات اين حوزه را درمان كند.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب سياست های كلی اقتصاد مقاومتی را در سال های گذشته ابلاغ كردند و امسال را نيز برای تلاش بيشتر در اين راستا با عنوان اقتصاد مقاومتی نامگذاری كردند و همه وظیفه داریم که در این مسیر فعالیت کنیم.

در ادامه اين آيين از خانواده پيمان ويسی شهيد شاخص هنرمند استان كردستان كه در ارتفاعات شاهو به درجه رفيع شهادت نائل آمده است و همچنين تعدادی از هنرمندان بسيجی تقدير شد.