لزوم استیفای حقوق مرزنشینان توسط مرزبانان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار قاسم رضایی در جمع مرزبانان استان اردبیل، با اشاره به وجود ناامنی در برخی از کشورهای همسایه، وضعیت امنیتی کشور را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و گفت: مرزبانان در تامین و ارتقاء این امنیت نقش ویژه ای دارند.

وی افزود: مرزداران در سنگر اول پاسداری از کشور قرار دارند و حساسیت کار آنان بسیار بالا و تاثیرگذار است.

فرمانده مرزبانی ناجا تصریح کرد: مرزبانان باید با موقعیت شناسی درست و به موقع از ورود هرگونه نا امنی به کشور جلوگیری کنند.

سردار رضایی در ادامه، پیگیری حقوق مرزنشینان را یکی از وظایف مهم مرزبانان برشمرد و بیان کرد: مرزبانان باید با رصد دقیق تحولات مرز و با استفاده از تمام ظرفیت های قانونی و برگزاری دیدارهای دیپلماتیک به استیفای حقوق مرزنشینان بپردازند.

این مقام عالی رتبه در مرزبانی کشور همچنین با اشاره به مناقشه بین کشور های آذربایجان و ارمنستان و اصابت گلوله به یکی از منازل روستایی این استان گفت: در پی این حادثه خسارات فیزیکی، روحی و روانی به اموال مرزنشینان ما وارد شده است که از طریق دیپلماتیک پیگیری استیفای حقوق از دست رفته آنها هستیم.