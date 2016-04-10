به گزارش خبرنگار مهر، حواشی این روزهای شهرداری و شورای شهر تبریز به حدی است که گویا هر روز باید منتظر اخباری جدید از این ماجرای سریالی بود و همین موضوع نخستین جلسه شورای اسلامی شهر تبریز در سال جدید را نیز که با حضور شهردار تبریز برگزار شد، تحت تاثیر قرار داد.

اما جالب تر اظهار نظرهایی است که شهردار و اعضای شورای شهر تبریز در این خصوص داشته اند، از عملکرد دستگاه های نظارتی شورا و شهرداری برای کشف تخلفات گرفته تا ابراز امیدواری نسبت به ختم به خیر شدن پرونده های تخلفات اعضای شورا و معاونان و کارمندان بازداشت شده شهرداری!

برخورد با تخلفات اخیر نتیجه نظارت شورای شهر و شهرداری تبریز است

در این میان شهردار تبریز یکشنبه در صحن علنی شورای اسلامی شهر تبریز موضوعات اخیر را دلیل غیر موجهی برای زیر سوال بردن دستاوردهای عمرانی در تبریز دانست و افزود: اقدامات کارشناسی شورا و حرکت‌های اجرایی شهرداری مهمترین عوامل در اجرای این پروژه ها بوده است.

صادق نجفی اقدامات بخش‌های نظارتی شهرداری تبریز با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی و قضایی را در برخوردهای اخیر با تخلفات برخی اعضای شورای شهر تبریز و کارمندان شهرداری موثر دانست و گفت: نظارت شورای شهر معیار و ملاک اصلی شهرداری در برخورد با تخلفات این چنین است هر چند که کیفیت و نحوه این نظارت ها بر عهده خود شوراست.

وی خاطر نشان شد: هویت و اصالت جایگاه شهرداری مرهون شورای اسلامی شهر و برخورد با زمینه‌های تخلف، نیازمند همراهی شوراست و خوشحالیم که با همکاری و تعامل دستگاه‌های نظارتی و قضایی، توانستیم این باور را در مقام عمل نیز ثابت کنیم و شهرداری در صورت ارائه مستند موارد تخلف توسط شورا و احراز صحت آن، قاطعانه با این موارد برخورد خواهد کرد.

بزرگ نمایی شده است/ تضمین سلامت سیستم در شورا و شهرداری با ختم بخیر شدن پرونده های تخلفات!

رییس شورای اسلامی شهر تبریز نیز در این جلسه با انتقاد از برخی موضوعات مطرح‌شده در خصوص شهرداری و شورا و تحت الشعاع قرار گرفتن اقدامات این دو مجموعه با وجود کمبود بودجه بواسطه این موضوعات گفت: برخی مسایل و طرح نظرات اخیرا در خصوص شورا و شهرداری موجب تنش و التهاب شده و مایه تاسف است زیرا به گفته مسئولان دادگستری پرونده های اخیر فعلاً در حال رسیدگی است و در این شرایط که روند قضایی تکمیل نشده، نمی توان اظهار نظر صحیحی در این خصوص داشت.

شهردام دبیری از موضوعات پیش آمده اخیر و برخی دستگیری ها در شورا و شهرداری تبریز به عنوان زنگ هشداری برای حرکت آگاهانه‌تر و تقویت نظارت‌ها یاد کرد و افزود: امیدواریم با ختم به خیر شدن پرونده های اخیر، سلامت سیستم در شورا و شهرداری تضمین شود زیرا در این مجموعه ها نیز همانند همه ارگان‌ها موضوعات و پرونده‌هایی وجود دارد اما موضوع تخلفات اعضای شورا از همان ابتدای طرح بزرگ نمایی شده است!

رییس شورای اسلامی شهر تبریز خواستار خودداری رسانه‌ها، افراد و شهروندان از قضائت عجولانه و ملاک و معیار قرار دادن رضای الهی در قضاوت خود شد و خاطرنشان کرد: اگر افرادی خلاف کرده‌اند، متناسب با جرم خود باید با آن‌ها برخورد می شود، وگرنه برائت افراد محرز خواهد بود.

مشکلات امروز نتیجه عملکرد خودمان است!

نایب‌رییس شورای اسلام شهر تبریز نیز در این جلسه خواستار بررسی ریشه‌ای دلایل بروز برخی تخلفات در شورا شد و گفت: قانون‌گرایی باید مبنای کار باشد و با سفارش و توصیه نمی‌توان اقدام کرد زیرا تا زمانی که قانون حاکم نباشد، مفسده هم هست و در این صورت نمی‌توانیم به تحقق اقتصاد مقاومتی امیدوار باشیم چون مبارزه با فساد و ویژه‌خواری از محورهای مهم اقتصاد مقاومتی است.

محمد حسین جعفری در ادامه با بیان اینکه متاسفانه مبارزه با فساد در کشور ما، هیچ‌وقت به صورت ریشه‌ای مورد توجه قرار نگرفته است، افزود: در دو سال گذشته، نکات عبرت آمیز زیادی بود که موجب این اتفاقات شد و امروز دچار مشکلاتی هستیم که خودمان به وجود آورده‌ایم.

وی در پایان شورا و شهرداری را دو مجموعه هم‌خانواده‌ دانست که اتفاقات آن‌ها در ارتباط با هم مطرح و بررسی می‌شود و اظهار داشت: عاملان بروز وضعیت فعلی در شورا و شهرداری باید لااقل یک عذرخواهی ساده داشته باشند و امیدواریم با تغییرات ساختاری شهرداری تبریز و انسجام مجموعه‌های بازرسی و حراست، دیگر شاهد تکرار چنین تخلفاتی نباشیم.