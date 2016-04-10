به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، اسماعیل جبارزاده در نخستین جلسه شورای اداری استان در سال ۹۵، بر مبارزه جدی با فساد، رانت‌خواری و دست‌اندازی به بیت‌المال تاکید کرد و با اشاره به اهمیت بحث اقتصاد مقاومتی و مولفه‌ها و الزامات تحقق این مهم در استان، گفت: با تمام وجود به فرامین رهبر معظم انقلاب لبیک می‌گوییم و با تلاش شبانه‌روزی خود نخواهیم گذاشت دولت و شخص رییس جمهور در پیشگاه مردم و رهبری شرمنده شوند.

وی در ابتدای این جلسه با تبریک حلول ماه رجب و میلاد حضرت امام محمد باقر(ع)، از تلاش‌ها و خدمات همه مسوولان استان در تحقق شعار همدلی و همزبانی در سال ۹۴ و همچنین برگزاری شایسته انتخابات هفتم اسفند قدردانی کرد.

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه ضمن اشاره به تاکیدات رهبر انقلاب و رییس جمهور در خصوص اقتصاد مقاومتی، تحقق این مهم را وظیفه شرعی و قانونی مسوولان دانست و گفت: این اقدام بزرگ فقط کار دستگاه‌های دولتی نیست و امروز همه کسانی که دل در گرو انقلاب دارند باید در صحنه باشند.

جبارزاده با اشاره به تعطیلی ۵۰ درصد از واحدهای صنعتی استان در دولت گذشته، خاطرنشان کرد: قبل از انتخابات سال ۹۲ می‌دانستیم که دولت بعدی کار سختی پیش رو خواهد داشت و امروز که خود عضوی از این دولت هستیم با جان و دل می‌پذیریم که خرابی‌های گذشته را جبران و وضعیت نابسامان اقتصادی و اجتماعی را اصلاح کنیم.

با جان و دل به فرامین رهبری لبیک می‌گوییم

وی افزود: رهبر انقلاب امسال را سال اقدام و عمل در عرصه اقتصاد مقاومتی نامگذاری کرده‌اند و ما امروز جمع شده‌ایم که با جان و دل به فرامین رهبری لبیک بگوییم و اعلام کنیم که ما سربازان نظام برای تحقق بند بند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی آماده‌ایم.

استاندار آذربایجان شرقی افزود: ما از ابتدای سال ۹۳ با تشکیل ۱۲ کارگروه تخصصی، برای کل استان و تک‌تک شهرستان‌ها برنامه توسعه بر اساس بندهای اقتصاد مقاومتی تدوین و اجرای آن را از اول ۹۴ شروع کرده‌ایم، چرا که با تمام وجود اعتقاد داریم که امروز راه نجات و حفظ انقلاب، ورود در مباحث اقتصادی است.

وی خاطرنشان کرد: خوشحالیم که انقلاب ما دوران سخت خود را پشت سر گذاشته و امروز به مرحله‌ای رسیده‌ایم که رهبری از ما می‌خواهند که تمام توان خود را بر مباحث اقتصادی متمرکز کنیم.

جبارزاده تصریح کرد: به رییس جمهور عزیزمان نیز اعلام می‌کنیم که با تلاش شبانه‌روزی نخواهیم گذاشت شما در مقابل مردم و رهبری شرمنده شوید.

تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استان

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استان را اعلام کرد و با بیان این که آذربایجان شرقی اولین استانی است که این ستاد را تشکیل می‌دهد، گفت: همه اعضای این ستاد آماده اجرای دستورات قرارگاه فرماندهی اقتصاد مقاومتی هستند.

وی با بیان این که ستاد اقتصاد مقاومتی استان را به یاد خاطرات لشکر عاشورا با نام مبارک عاشورا مزین می‌کنیم، گفت: همه فرمانداران استان از امروز ستادهای شهرستانی اقتصاد مقاومتی را تشکیل خواهند داد.

جبارزاده گفت: در کنار ستاد فرماندهی ستادهایی برای نظارت، پایش و اطلاع‌رسانی نیز تشکیل خواهد شد و امیدواریم در پایان سال با همت مدیران استان، کارنامه‌ای درخشان از عملکرد استان در حوزه اقتصاد مقاومتی را محضر مقام معظم رهبری ارایه کنیم.

وی، تهیه و تنظیم برش سال ۹۵ سند تدبیر توسعه استان به عنوان برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی را نخستین اقدام ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ذکر کرد و گفت: ۳۰۰ شبانه‌روز برای اجرای این برش وقت داریم.

تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو روحیه جهادی است

استاندار آذربایجان شرقی با بیان این که عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی تنها با روحیه جهادی امکان‌پذیر است، افزود: ما قول داده‌ایم که فرامین رهبری را عملی کنیم و هیچ تعارفی در این خصوص نداریم؛ ما کسانی را می‌خواهیم که شبانه‌روز پای کار باشند، بنابراین هر کدام از مدیران که احساس می‌کند توان کافی ندارد وقت خود را تلف نکند و بدون تعارف اعلام کند تا ما از سربازان دیگری استفاده کنیم.

وی افزود: آذربایجان شرقی در ارزیابی دولت و وزارت کشور یکی از دو استان ممتاز در حوزه اقتصاد مقاومتی شناخته شده است و مقایسه شاخص‌های کنونی استان با دو سال گذشته نشان می‌دهد که ما می‌توانیم در این عرصه نیز موفق باشیم.

جبارزاده با اشاره به انتخاب عنوان قرارگاه فرماندهی برای پیشبرد اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب، گفت: قرارگاه یعنی این که شب و روز نداشته باشیم، تعطیلی نداشته باشیم، یعنی اقتصاد مقاومتی با کار اداری و بوروکراتیک قابل اجرا نیست.

وی با تاکید بر این که باید عافیت‌طلبی و سستی را کنار بگذاریم، گفت: مطمئنم که اگر ۳۰۰ روز کار کنیم می‌توانیم آذربایجان شرقی را استانی نمونه و تبریز را بهترین شهر از نظر صنعت، تولید و فرهنگ معرفی کنیم، ما همیشه به دنبال بهترین‌ها هستیم و باید ازنظر فرهنگی هم خاطره‌ساز شویم.

الزامات و ضرورت‌های اقتصاد مقاومتی در استان

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه برخی از اقدامات ضروری در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی را برشمرد و گفت: بازگشایی و احیای واحدهای صنعتی تعطیل شده یکی از مهم‌ترین کارهاست، همه مشکلات واحدهای تولیدی باید حل شود و دستگاه قضایی نیز کاملا پشتیبان مدیران استان در این زمینه است.

وی، تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی را یکی دیگر از کارهای مهم و ضروری خواند و گفت: باید پروژه‌هایی را که در طول سال‌های طولانی گریبان‌گیر دولت شده‌اند از دولت جدا کنیم، لازمه این کار این است که بیش از هر زمان دیگر به مردم و بخش خصوصی که همان توان داخلی مد نظر رهبری هستند، اعتماد کنیم.

جبارزاده با تاکید بر این که همه مسوولان باید با وحدت و همدلی پشتیبان اقتصاد مقاومتی باشند، افزود: انقلاب باید مقاوم‌تر شود و اگر توان اقتصادی را در کنار توان نظامی بالا ببریم مطمئنا نفوذناپذیر و شکست‌ناپذیر خواهیم بود.

استاندار آذربایجان شرقی، توجه ویژه به اشتغال را از دیگر الزامات اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و با بیان این که امنیت جامعه و حیثیت جوانان در گرو ایجاد شغل برای جوانان است، افزود: انتظار نداریم که چون بودجه دولتی وجود ندارد اشتغال ایجاد نشود.

وی تاکید کرد: باید در بخش‌هایی چون گردشگری، خدمات و کشاورزی که ایجاد شغل هزینه کمی دارد و همچنین استفاده از طرح‌هایی مانند استادشاگردی، در حوزه اشتغال گام برداریم.