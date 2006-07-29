يك سناتور آمريكايي خواستار مشاركت ايران و سوريه در حل بحران لبنان شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست،"چاك هاگل" يكي از جمهوريخواهان كنگره آمريكا گفت : صلح پايدار در خاورميانه و امنيت براي اسرائيل تنها از طريق توافق منطقه اي در نزاع بين اسرائيل و فلسطين حاصل مي شود و اين فرايندي است كه آمريكا طي سالهاي اخير آن را به فراموشي سپرده است.

وي در انستيتو بروكينگز خاطر نشان كرد :" نگاه كنيد كه ما در خاورميانه بدون هيچ فرايندي در كجا قرار داريم. ديپلماسي بحران ، جايگزين يك مشاركت پايدارو مداوم نمي شود."

هاگل كه يكي از منتقدان سياست آمريكا در جنگ عراق است، افزود:" آمريكا درعراق گرفتار شده و اين امر گزينه هاي ديپلماتيك و نظامي را محدود مي كند . آمريكا هر چه بيشتر با ظرفيت كنوني در عراق بماند، آسيب بيشتري به ساختار نيروي ما به ويژه ارتش آمريكا وارد مي شود."

به نوشته روزنامه واشنگتن پست، ديدگاههاي هاگل در مورد خاورميانه در راستاي ديدگاههاي بسياري از اعضاي كنگره يا دولت بوش نيست، چرا كه بوش گفتگوي مستقيم با ايران يا سوريه را در بحران كنوني رد كرده و از اقدامهاي نظامي اسرائيل عليه حزب الله لبنان به شدت حمايت كرده است.



رژيم صهيونيستي كه از چهارشنبه 21 تير جنگ تمام عيار و بي رحمانه اي را بر ضد لبنان و مناطق مسكوني وتاسيسات و زير ساخت هاي اين كشور به بهانه اسارت دو نظامي صهيونيست به دست رزمندگان حزب الله آغاز كرده است و در اين تجاوزات ددمنشانه از انواع سلاحهاي ممنوعه بين المللي كه حاميان اين رژيم ازجمله آمريكا، آلمان و انگليس دراختيارش قرار داده اند بر ضد ملت بي دفاع لبنان استفاده مي كند.