در نخستین تمرین پرسپولیس برای دیدار با استقلال چه گذشت؟

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه تمرینی تیم فوتبال پرسپولیس پس از پیروزی برابر ملوان و برای دیدار روز جمعه برابر استقلال با حضور تعدادی از هواداران و هانی نوروزی فرزند کاپیتان فقید سرخپوشان برگزار شد. هواداران هم پیش از شروع تمرین گوسفندی را قربانی کردند.

* در ابتدا سرخپوشان در دایره میانی زمین به انجام حرکات کششی زیر نظر مارکو و کریم باقری پرداختند که در این میان کریم باقری به چند بازیکن نحوه صحیح انجام حرکات بدنسازی را متذکر شد.

* رضا خالقی‌فر پیش از آغاز تمرین پس از صحبت با کادر فنی، مجموعه را ترک کرد. خالقی‌فر دوران مصدومیتش را سپری می‌کند و به همین خاطر در این تمرین شرکت نکرد.

* سوشا مکانی ابتدا پیراهن دو رنگ متفاوتی را نسبت به سایر دروازه‌بان‌ها بر تن داشت که پانادیچ به این دروازه‌بان گفت که لباسی همرنگ پیراهن سایر دروازه‌بان‌ها بپوشد.

* سرخپوشان پس از دقایقی به دو گروه تقسیم شدند؛ گروه اول بازیکنانی که روز گذشته در ترکیب اصلی پرسپولیس برابر ملوان حضور داشتند، زیر نظر کریم باقری حدود ۴۰ دقیقه دور زمین دویدند و سپس به رختکن رفتند. سایر بازیکنان پرسپولیس نیز ابتدا با دویدن زیر نظر مارکو استیلینوویچ بدن‌هایشان را گرم کردند.

* محسن مسلمان هنگامی که در حال دویدن دور زمین بود، توپی را مقابل دروازه دید و شوت محکمی به سمت دروازه خالی زد که توپ او به گُل تبدیل نشد؛ این مسئله موجب خنده سایر سرخپوشان شد و خود مسلمان به شوخی به هم‌تیمی‌هایش گفت که در تمرین هم توپ‌ها به گل تبدیل نمی‌شود چه برسد به بازی.

* پاسکاری و حفظ توپ، برنامه دیگری بود که کادر فنی برای این بازیکنان در نظر گرفته بود و طی آن تاکید داشت تا بازیکنان به خوبی یکدیگر را پیدا کنند و در پاسکاری‌ها دقت لازمه را داشته باشند.

* حدود ۵۰ هوادار روی سکوهای مجموعه درفشی‌فر حاضر شدند و بابت پیروزی سرخپوشان برابر ملوان، از آنها تشکر کردند. این هواداران همچنین به تشویق برانکو ایوانکوویچ نیز پرداختند.

* در اواسط تمرین هانی نوروزی فرزند خردسال کاپیتان فقید سرخپوشان در درفشی‌فر حاضر شد و در گوشه‌ای از زمین نظاره‌گر این تمرین شد.