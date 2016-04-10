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۲۲ فروردین ۱۳۹۵، ۱۶:۱۷

قناعتی عنوان کرد:

ممنوعیت تبلیغ محصولاتی که برای سلامت شهروندان مضر است

ممنوعیت تبلیغ محصولاتی که برای سلامت شهروندان مضر است

عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران از تصویب ممنوعیت تبلیغات محصولاتی که برای سلامتی شهروندان مضر است، خبر داد.

ابوالفضل قناعتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جزئیات جلسه روز یکشنبه شورای شهر تهران گفت: در این جلسه تصویب شد تبلیغات محصولاتی که برای سلامتی شهروندان مضر است، متوقف شود، هر چند ممکن است این تبلیغات درآمد خوبی برای مدیریت شهری ایجاد کند، اما محصولاتی مانند نوشابه یا برخی از محصولات غذایی که زمینه ساز افزایش سرطان است از این پس ممنوع است.

وی ادامه داد: بیشتر زمان جلسات شورای شهر به بررسی مشکلات اعضای شورا در خصوص بانک شهر اختصاص یافت؛ زیرا پیش از این اعضا در تذکرات خود درخواست کرده بودند بر اساس میزان سهم شهرداری از بانک شهر، صورت های مالی آن مورد حسابرسی قرار گیرد که امروز رئیس بانک شهر به شورا آمد و در خصوص موضوعات مختلف پاسخ اعضا را داد که در نتیجه شرایط این بانک از نگاه شورا خوب توصیف شد.

کد مطلب 3595146
نورا حسینی

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